Дубль Горака помог «Витязю» одержать победу над «Спартаком»
«Спартак» в Москве проиграл «Витязю», встреча завершилась со счётом 2:5.
В первом периоде подмосковная команда забросила трижды, после чего Маркуса Свенссона в воротах сменил Никита Беспалов. Отличились Алексей Копейкин, Роман Горак и Александр Панков. В середине матча Ярослав Дыбленко отыграл одну шайбу, но вскоре Никита Выглазов сделал счёт 4:1. В заключительной трети Сергей Шмелёв вновь сократил отставание
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