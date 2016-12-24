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24 декабря 2016, 19:49 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Дубль Горака помог «Витязю» одержать победу над «Спартаком»

«Спартак» в Москве проиграл «Витязю», встреча завершилась со счётом 2:5.

В первом периоде подмосковная команда забросила трижды, после чего Маркуса Свенссона в воротах сменил Никита Беспалов. Отличились Алексей Копейкин, Роман Горак и Александр Панков. В середине матча Ярослав Дыбленко отыграл одну шайбу, но вскоре Никита Выглазов сделал счёт 4:1. В заключительной трети Сергей Шмелёв вновь сократил отставание красно-белых, а окончательный результат установил Горак, поразивший пустые ворота.

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