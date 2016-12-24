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24 декабря 2016, 19:46 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Боченски дисквалифицирован на один матч

СДК КХЛ рассмотрел эпизод матча «Барыс» — «Трактор» — 3:4, состоявшегося 23 декабря 2016 года.

<span class=error>СДК</span> <span class=error>КХЛ</span> рассмотрел эпизод матча <span class=error>Барыс</span> — Трактор — 3:4 состоявшегося 23 декабря 2016 года. Увеличить
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В матче «Барыс» — «Трактор» на нападающего хозяев Брэндона Боченски (№ 27) были наложены Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) за нарушение п. 550 д «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» (п. 1.20. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ) и Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) за нарушение п. 550 ж, пп.3 «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» (п. 1.31. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ).

Согласно п. 4.2.1. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ на него дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.

Барыс
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