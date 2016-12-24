Боченски дисквалифицирован на один матч

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В матче «Барыс» — «Трактор» на нападающего хозяев Брэндона Боченски (№ 27) были наложены Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) за нарушение п. 550 д «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» (п. 1.20. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ) и Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) за нарушение п. 550 ж, пп.3 «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» (п. 1.31. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ).



Согласно п. 4.2.1. ст. 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ на него дополнительно накладывается дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.