Зинэтула Билялетдинов: Не думаю, что у нас будут новички в дедлайн

— Завтра последний день переходов в КХЛ. «Ак Барс» планирует усиливаться?

— Если говорить откровенно, пока ничего нет. Не думаю, что будут еще переходы.

— В общую группу вернулись Токранов, Батыршин, Секач. Все здоровы?

— Если говорить о состоянии здоровья, то они в порядке. Но тот же Батыршин долго не играл, ему надо прийти в себя, войти в игровой цикл. Постараемся аккуратно вводить их. Токранов тоже тренируется с нами, но думаю, что в ближайших играх они не сыграют.

— У команды не было игровой практики в течение двух недель. Это вас не беспокоит?

— Будет непросто. Неслучайно сегодня на тренировке много играли.

— На этой неделе у вас была возможность поработать с Григоренко и Солодухиным. Какое впечатление они оставили?

— Пока ничего плохого сказать не могу. Ребята нормально тренируются, мы их специально вместе поставили, образуется тройка.

— Азеведо в этом сезоне не так результативен. Как можете это объяснить?

— Бывают периоды, когда игроки забивают, а бывает наоборот. Может быть, ему надо больше бросать, больше обострять.

— Было время подумать о новом формате овертаймов, кто будет играть?

— Мы для себя определили, кто будет играть. Что выйдет на первый план? Не проиграть единоборства, в большей степени будет игра один в один. Ситуация непростая, там больше открытых зон.

— В последних матчах были проблемы с результативностью. Что ждать от матча со СКА?

— Любая игра, которая была бы первой после перерыва, была бы непростой. Будем готовиться, — цитирует Билялетдинова корреспондент «БИЗНЕС Online».

Встреча «Ак Барс» — СКА пройдет в Казани 27 декабря.