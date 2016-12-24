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24 декабря 2016, 18:29 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Зинэтула Билялетдинов: Не думаю, что у нас будут новички в дедлайн

Главный тренер «Ак Барса’Зинэтула Билялетдинов после открытой тренировки команды рассказал о состоянии вернувшихся после травм игроков и новом формате овертаймов.

— Завтра последний день переходов в КХЛ. «Ак Барс» планирует усиливаться?
— Если говорить откровенно, пока ничего нет. Не думаю, что будут еще переходы.

— В общую группу вернулись Токранов, Батыршин, Секач. Все здоровы?
— Если говорить о состоянии здоровья, то они в порядке. Но тот же Батыршин долго не играл, ему надо прийти в себя, войти в игровой цикл. Постараемся аккуратно вводить их. Токранов тоже тренируется с нами, но думаю, что в ближайших играх они не сыграют.

— У команды не было игровой практики в течение двух недель. Это вас не беспокоит?
— Будет непросто. Неслучайно сегодня на тренировке много играли.

— На этой неделе у вас была возможность поработать с Григоренко и Солодухиным. Какое впечатление они оставили?
— Пока ничего плохого сказать не могу. Ребята нормально тренируются, мы их специально вместе поставили, образуется тройка.

— Азеведо в этом сезоне не так результативен. Как можете это объяснить?
— Бывают периоды, когда игроки забивают, а бывает наоборот. Может быть, ему надо больше бросать, больше обострять.

— Было время подумать о новом формате овертаймов, кто будет играть?
— Мы для себя определили, кто будет играть. Что выйдет на первый план? Не проиграть единоборства, в большей степени будет игра один в один. Ситуация непростая, там больше открытых зон.

— В последних матчах были проблемы с результативностью. Что ждать от матча со СКА?
— Любая игра, которая была бы первой после перерыва, была бы непростой. Будем готовиться, — цитирует Билялетдинова корреспондент «БИЗНЕС Online».

Встреча «Ак Барс» — СКА пройдет в Казани 27 декабря.

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