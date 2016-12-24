Новый «подвиг» Панина. Когда игрок ЦСКА прекратит бить людей в голову?
Игрок ЦСКА Григорий Панин вновь дисквалифицирован на четыре матча. Уже второй раз в этом сезоне.
Сегодня
Напомним, что на 23-й минуте матча в Нижнекамске, где ЦСКА сыграл с «Нефтехимиком» защитник был удален за удар соперника в голову.
Само нарушение ни у кого сомнений не вызывало. На видео очень хорошо видно, как Панин с разгону въезжает локтем в голову форварда «Нефтехимика» Константина Макарова. И делает это в высоком прыжке, чтобы усилить удар и попасть куда надо. Или, наверное, в данном случае — куда не надо.
Макаров потом долго не мог подняться со льда. Сейчас он пропускает матчи с диагнозом «сотрясение мозга». Отмечу также, что эпизод произошел в центре площадки, в весьма безобидной для всех (кроме, естественно, Макарова) ситуации.
Немного непонятно — зачем игроки сейчас вообще идут на столь очевидные фолы? Ведь при современном уровне видеосъемки, даже если рефери на площадке нарушение пропустит (что маловероятно, поскольку после падения игрока, который не в состоянии сразу сам подняться игра останавливается), то потом все равно последует письмо в КХЛ, заседание СДК и суровое наказание за столь очевидное нарушение правил.
СДК сперва дисквалифицировал Панина на три игры и подвергнул денежному штрафу — за удар соперника в голову. Потом вспомнил, что
Давайте и мы вспомним — за что Панин был отправлен в отпуск в октябре опять же на четыре матча?
Не много, не мало — за удар судьи, который пытался прекратить потасовку. Кстати, Панин не был тогда в ее эпицентре. Он примчался на помощь товарищам от синей линии. И это похвально! Но в таких случаях игроки обычно хотят нейтрализовать соперников, которые также лезут в схватку со стороны, чтобы уравнять силы.
А Григорий «вязать» никого не хотел. Он хотел драться. И, видимо, был раздосадован тем, что опоздал. Потому и дал арбитру по шее. В прямом смысле -именно туда пришелся удар.
И будем считать, что рефери повезло тогда. А вот Макаров получил уже сполна — локтем в голову, с разгона.
Восемь матчей дисквалификации. Плюс два неоконченных поединка. Не многовато ли?
А на видео показали еще и грустное лицо главного тренера «Нефтехимика» Андрея Назарова.
Он не матерился, не спорил, не делал вызывающих жестов. В его глазах читался простой и понятный всем любителям нашего хоккея вопрос: «Ну где же ты, Дамир?! Как мне тебя не хватает…».
Но вместо Рыспаева покарать ледовых хулиганов может теперь только СДК.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter