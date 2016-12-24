Новокузнецкий «Металлург» расторг контракт с хоккеистом Дмитрием Акишиным
Тема: Переходы КХЛ 2015/2016
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт. Новокузнецкий «Металлург» расторг контракт по соглашению сторон с 24-летним защитником Дмитрием Акишиным, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Акишин пополнил «Металлург» по ходу нынешнего регулярного чемпионата КХЛ и сделал две результативных передачи в 6 матчах.
«Металлург» после 43 матчей набрал 30 очков и занимает последнее 29-е место в КХЛ.
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