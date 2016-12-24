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24 декабря 2016, 15:26 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Нефтехимика» Макаров попал в больницу после матча с ЦСКА

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Константин Макаров попал в больницу после столкновения с защитником московского ЦСКА Григорием Паниным в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Матч между «Нефтехимиком» и ЦСКА прошел в четверг в Нижнекамске и завершился победой москвичей со счетом 3:1. На 23-й минуте игры Панин неправильно атаковал Макарова, за что был удален до конца матча, а Макаров потерял сознание. В субботу спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал Панина на четыре матча.

«Дэну Секстону сделали операцию в Москве, через четыре недели должен он восстановиться. Макарова сейчас нет, он в больнице на лечении, будет там находиться две недели. У него сотрясение мозга, а во время матча была короткая потеря сознания», — рассказали в пресс-службе.

В текущем сезоне Макаров сыграл 34 матча за «Нефтехимик» в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 9 (5 шайб + 4 голевые передачи) очков.

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