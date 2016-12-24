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24 декабря 2016, 15:23 | Хоккей: КХЛ | Спортфакт

КХЛ. Крикунов подарил к Новому году игрокам «Автомобилиста» тренировку с баллонами

Главный тренер «Автомобилиста» сдержал свое обещание устроить игрокам тренировку с баллонами по примеру футбольной сборной Германии.

В преддверии Нового года, когда на домашней арене клуба установили и нарядили елку, хоккеисты испытали на себе тяжесть баллонов.

Ранее сообщалось, что Крикунов будет работать с командой и в следующем году. Контракты с Крикуновым, Иваном Кривоносовым, Олегом Микульчиком и Николаем Заварухиным продлены до апреля 2018 года.

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