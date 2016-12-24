КХЛ. Крикунов подарил к Новому году игрокам «Автомобилиста» тренировку с баллонами

В преддверии Нового года, когда на домашней арене клуба установили и нарядили елку, хоккеисты испытали на себе тяжесть баллонов.

Ранее сообщалось, что Крикунов будет работать с командой и в следующем году. Контракты с Крикуновым, Иваном Кривоносовым, Олегом Микульчиком и Николаем Заварухиным продлены до апреля 2018 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Лучший подарок от тренера на Новый год – баллоны? <a href="https://twitter.com/hashtag/hcavto?src=hash">#hcavto</a> <a href="https://t.co/RCN7Fn5HKF">pic.twitter.com/RCN7Fn5HKF</a></p>— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) <a href="https://twitter.com/IHCAvtomobilist/status/812621794595262464">24 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>