КХЛ. Крикунов подарил к Новому году игрокам «Автомобилиста» тренировку с баллонами
Главный тренер «Автомобилиста» сдержал свое обещание устроить игрокам тренировку с баллонами по примеру футбольной сборной Германии.
В преддверии Нового года, когда на домашней арене клуба установили и нарядили елку, хоккеисты испытали на себе тяжесть баллонов.
Ранее сообщалось, что Крикунов будет работать с командой и в следующем году. Контракты с Крикуновым, Иваном Кривоносовым, Олегом Микульчиком и Николаем Заварухиным продлены до апреля 2018 года.
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