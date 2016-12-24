КХЛ. «Амур» по буллитам переиграл «Куньлунь»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ и «Амур» сыграли вничью 0:0, а в серии буллитов удача улыбнулась клубу из Хабаровска, который прервал пятиматчевую проигрышную серию.
Китайский клуб, напротив, потерпел первое поражение в последних четырех встречах, причем в трех из них дело дошло до овертайма.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
Куньлунь — Амур — 0:1Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Победный буллит: Бывальцев.
|24.12.2016 12:30
|Зрители 8000
|Регулярный чемпионат
|LeSports Center
Главные тренеры
|Владимир Юрзинов
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Томи Кархунен
|Юха Метсола
|1-й период
|11:09
|Алексей Поникаровский
|15:16
|2-й период
|Дмитрий Кириллов
|24:54
|Владимир Малевич
|26:20
|Овертайм
|Вячеслав Литовченко
|62:32
Серия буллитов - победный бросок
|А. Бывальцев
Статистика
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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