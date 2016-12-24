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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28244869/
24 декабря 2016, 15:13 | Хоккей: КХЛ | Спортфакт

КХЛ. «Амур» по буллитам переиграл «Куньлунь»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ и «Амур» сыграли вничью 0:0, а в серии буллитов удача улыбнулась клубу из Хабаровска, который прервал пятиматчевую проигрышную серию.

Китайский клуб, напротив, потерпел первое поражение в последних четырех встречах, причем в трех из них дело дошло до овертайма.

КХЛ. Регулярный чемпионат.

Куньлунь — Амур — 0:1Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
Победный буллит: Бывальцев.

24.12.2016 12:30 Зрители 8000 Регулярный чемпионат LeSports Center
Куньлунь 0:1 Б Амур
(0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Владимир Юрзинов Андрей Мартемьянов
Вратари
Томи Кархунен Юха Метсола
1-й период
11:09 Алексей Поникаровский
15:16
2-й период
Дмитрий Кириллов 24:54
Владимир Малевич 26:20
Овертайм
Вячеслав Литовченко 62:32
Серия буллитов - победный бросок
А. Бывальцев
Статистика
4 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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