Форвард Фредрик Петтерссон подписал контракт с минским «Динамо»

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Нападающий присоединится к команде в Швейцарии, где пройдёт Кубок Шпенглера. В «Динамо» шведский хоккеист будет играть под номером 9.



Петтерссон начинал сезон в «Торпедо», где в 24 играх отметился 12 (5+7) результативными баллами. Контракт, связывавший нападающего с нижегородским клубом, был расторгнут на нынешней неделе.