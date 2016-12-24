Форвард Фредрик Петтерссон подписал контракт с минским «Динамо»
Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Фредриком Петтерссоном, информирует официальный сайт клуба из Беларуси.
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Нападающий присоединится к команде в Швейцарии, где пройдёт Кубок Шпенглера. В «Динамо» шведский хоккеист будет играть под номером 9.
Петтерссон начинал сезон в «Торпедо», где в 24 играх отметился 12 (5+7) результативными баллами. Контракт, связывавший нападающего с нижегородским клубом, был расторгнут на нынешней неделе.
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