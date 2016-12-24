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24 декабря 2016, 15:09 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард Фредрик Петтерссон подписал контракт с минским «Динамо»

Обновлено: 15:49
Тема: Переходы КХЛ 2015/2016

Минское «Динамо» подписало контракт с нападающим Фредриком Петтерссоном, информирует официальный сайт клуба из Беларуси.

Минское Динамо подписало контракт с нападающим <span class=error>Фредриком</span> Петтерссоном информирует официальный сайт клуба из <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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Нападающий присоединится к команде в Швейцарии, где пройдёт Кубок Шпенглера. В «Динамо» шведский хоккеист будет играть под номером 9.

Петтерссон начинал сезон в «Торпедо», где в 24 играх отметился 12 (5+7) результативными баллами. Контракт, связывавший нападающего с нижегородским клубом, был расторгнут на нынешней неделе.

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