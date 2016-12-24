«Кузня» обменяла вратаря Кареева в «Нефтехимик», взамен получив Хакимова
Новокузнецкий «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик» произвели обмен вратарями, сообщает официальный сайт клуба из Новокузнецка.
В «Нефтехимик» перебрался Андрей Кареев, в обратном направлении проследовал Рафаэль Хакимов, помимо этого клуб из Нижнекамска выплатит денежную компенсацию.
В текущем чемпионате 22-летний Кареев сыграл 28 матчей, при коэффициенте надёжности 2,57 и проценте отражённых бросков 93,2.
26-летний Хакимов в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в трёх играх, пропуская в среднем 2,64 шайбы за игру и отражая 90,5% бросков по своим воротам.
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