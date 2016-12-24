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24 декабря 2016, 14:30 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Ак Барса» Токранов заявил, что надеется сыграть в матче с «Северсталью»

КАЗАНЬ, 24 дек — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Василий Токранов заявил, что набирает форму после травмы и надеется вернуться в состав команды в игре чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью».

Токранов в 33 матчах набрал 14 (3+11) очков и является самым результативным защитником «Ак Барса» в чемпионате КХЛ. Матч казанцев с «Северсталью» состоится 29 декабря.

«С каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Надеюсь, скоро буду играть. Со СКА, наверное, пока не поставят. Надеюсь, с “Северсталью” уже смогу сыграть, но все зависит от решения тренеров. Состояние хорошее. Не идеальное, но хорошее», — сказал Токранов журналистам.

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