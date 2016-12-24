Малыхин: ХК «Ак Барс» может обыграть СКА за счет огромного желания и самоотдачи

«Ак Барс» и СКА сыграют в Казани 27 декабря. В первой встрече этих клубов в сезоне казанцы обыграли армейцев со счетом 6:5 по буллитам в Санкт-Петербурге.

«Обыграть СКА можно будет за счет огромного желания, самоотдачи. Нужно больше хотеть, стараться, чтобы каждая шайба, за которую наш игрок вступает в борьбу, была как последняя. Если каждый так будет отдаваться, то, думаю, у нас будут хорошие шансы обыграть», — сказал Малыхин журналистам.

С 15 декабря в КХЛ овертаймы проводятся в формате «три на три».