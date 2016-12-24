Малыхин: ХК «Ак Барс» может обыграть СКА за счет огромного желания и самоотдачи
КАЗАНЬ, 24 дек —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты «Ак Барса» могут обыграть СКА из Санкт-Петербурга в чемпионате КХЛ только за счет огромного желания и самоотдачи, заявил нападающий казанцев Федор Малыхин.
«Ак Барс» и СКА сыграют в Казани 27 декабря. В первой встрече этих клубов в сезоне казанцы обыграли армейцев со счетом 6:5 по буллитам в
«Обыграть СКА можно будет за счет огромного желания, самоотдачи. Нужно больше хотеть, стараться, чтобы каждая шайба, за которую наш игрок вступает в борьбу, была как последняя. Если каждый так будет отдаваться, то, думаю, у нас будут хорошие шансы обыграть», — сказал Малыхин журналистам.
С 15 декабря в КХЛ овертаймы проводятся в формате «три на три».
«Формат “три на три” это не баловство. Идет борьба за очки. Просто это будет немного
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