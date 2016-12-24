Хоккеист «Ак Барса» Яруллин заявил, что не думает о мести Кетову перед игрой со СКА
КАЗАНЬ, 24 дек —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин заявил, что уже забыл о травме, которую получил в прошлой игре чемпионата КХЛ со СКА из Санкт-Петербурга, и не намерен мстить своему обидчику Евгению Кетову.
«Ак Барс» и СКА сыграют в Казани 27 декабря. В первом матче этих команд в сезоне Кетов нанес Яруллину травму,
«Негативных воспоминаний перед игрой со СКА у меня нет. Тот матч и травма это уже пройденный этап. Травма — это стечение обстоятельств. Не думаю, что игрок СКА Евгений Кетов намеренно хотел нанести мне травму. Игровой момент. Мстить ему я, конечно, не буду», — сказал Яруллин журналистам.
«Ак Барс» перед матчем со СКА провел неделю в ОАЭ и не имел игровой практики около двух недель.
«Может, в первом периоде
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