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24 декабря 2016, 13:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист «Ак Барса» Яруллин заявил, что не думает о мести Кетову перед игрой со СКА

КАЗАНЬ, 24 дек — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин заявил, что уже забыл о травме, которую получил в прошлой игре чемпионата КХЛ со СКА из Санкт-Петербурга, и не намерен мстить своему обидчику Евгению Кетову.

«Ак Барс» и СКА сыграют в Казани 27 декабря. В первом матче этих команд в сезоне Кетов нанес Яруллину травму, из-за которой он пропустил несколько месяцев.

«Негативных воспоминаний перед игрой со СКА у меня нет. Тот матч и травма это уже пройденный этап. Травма — это стечение обстоятельств. Не думаю, что игрок СКА Евгений Кетов намеренно хотел нанести мне травму. Игровой момент. Мстить ему я, конечно, не буду», — сказал Яруллин журналистам.

«Ак Барс» перед матчем со СКА провел неделю в ОАЭ и не имел игровой практики около двух недель.

«Может, в первом периоде где-то сложно будет. Привыкнуть нужно, а так мы набрались сил, перезагрузились в Дубае. Все-таки тяжелый график был, очень много матчей провели уже. Отдых пойдет нам на пользу», — заявил Яруллин.

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