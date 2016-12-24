Секач: Хоккеисты «Ак Барса» уже обыгрывали СКА, и могут сделать это еще раз

«Ак Барс» и СКА сыграют в Казани 27 декабря. В первом матче этих команд в сезоне казанцы обыграли армейцев со счетом 6:5 по буллитам в Санкт-Петербурге.

«Мы уже играли против СКА в начале сезона и побеждали их. Это лучшая команда КХЛ, но если мы обыгрывали их один раз, то можем сделать это еще раз», — сказал Секач журналистам.

Секач из-за травмы пропустил Кубок Первого канала.

«На первой тренировке сборной Чехии перед Кубком Первого канала шайба прилетела мне прямо в челюсть. Получил болезненную травму, потерял два зуба, рассек губу. Зубы я уже вставил, осталось только пару швов в полости рта. Поначалу было тяжеловато тренироваться, так как холодный воздух попадал в рот, и было больно. Но сейчас все хорошо», — отметил игрок «Ак Барса».