Обзор дня: Крикунов передумал заканчивать

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В КХЛ очередная порция изменений в составе и некоторые переходы очень сильно удивляют, «Автомобилист» определился с главным тренером на следующий сезон, а нападающий воссоединился со своим родным клубом после долгих лет разлуки.

Празднование 70-летия «Спартака», а именно — организация ретро-матча, влетело клубу в копеечку. И билеты у красно-белых стоят не очень дорого, так что сходить на хоккей не такой уж и большой ущерб. Согласимся и с тем, что все эти вложения не окупаются, но мы уже привыкли, что большой спорт у нас не бизнес, хотя и надеемся, что когда-нибудь клубы бы начнут покрывать большую часть затрат.

Но ведь научились в Москве приглашать на хоккей зрителей. Заполняется стадион у «Спартака», несмотря на не зрелищную игру, большое количество поражений и отсутствие звезд первого уровня. У ЦСКА такого нет — в клубе отшучиваются насчет «картошки и дач» даже в декабре. Не всегда много зрителей приходят на «Динамо», и там сразу вспоминают, что и соперник не тот, и люди с работы не успевают.

очему же на «Спартаке» все иначе? Посещаемость красно-белых — укор Череповцу и Ханты-Мансийску, Новокузнецку и Тольятти. У вас-то конкуренция за зрителя гораздо меньше, так почему бы серьезно не вложиться в то, чтобы зрители собирались. Ну, не берите какого-нибудь ветерана, который наберет свои 11 очков за сезон, просто планомерно ведите работу по привлечению зрителя. Пусть люди знают, что 28 раз в сезоне они должны прийти на стадион. Тем более, в маленьких городах можно решить некоторые проблемы с комфортом, которые в Москве даже «Спартак» не в силах смягчить. Лень что ли?

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">«Спартак» вновь нашел, чем удивить болельщиков в свой день рождения <a href="https://t.co/We80OuFvGI">https://t.co/We80OuFvGI</a> Настоящий <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%87?src=hash">#ретроматч</a>. <a href="https://t.co/ev3tG4BlE4">pic.twitter.com/ev3tG4BlE4</a></p>— HC Spartak Moscow (@spartak_hc) <a href="https://twitter.com/spartak_hc/status/812059237689999365">22 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТРИ ПЕРЕХОДА

В КХЛ продолжаются весьма странные изменения в составах, которые не всегда поддаются логике. «Слован» вернул Томаша Суровы, хотя когда мы намекали на усиление в Братиславе, то совсем не имели в виду человека, который в свой последний сезон в КХЛ забросил 3 шайбы. Пойму, если Илья Горохов начнет свою тренерскую деятельность в «Амуре» — иного объяснения этому переходу нет.

«Югра» одновременно ставит перед собой задачу выйти в зону плей-офф, но при этом отдает за деньги в «Сочи» Павла Медведева, который смотрелся довольно неплохо в этом клубе. И, конечно, особняком выглядит переход в «Магнитку» финского форварда Томми Санталы. Человеку 37 лет, и какой бы ни была его статистика в Финляндии, там совершенно другие условия. Но на рынке совсем пустота. А сюда никто не торопится ехать.

НОВЫЙ КОНТРАКТ КРИКУНОВА

Неожиданно Владимир Крикунов подписал с «Автомобилистом» контракт и на следующий сезон, хотя еще непонятно, сможет ли он выполнить задачу в этом. Но отговорка на нынешний турнир есть — команду готовил другой тренер. Впрочем, я совершенно не критикую. Наоборот, считаю, что в Екатеринбурге поступили мудро, и уже сейчас там будут готовиться к следующему сезону.

Есть время и проверить нынешний состав, и договориться с игроками на новый чемпионат, тем более все переговоры стартуют именно сейчас, хотя это и незаконно. Да и для Крикунова этот договор — новый вызов. Не забывайте, что в следующем сезоне клуб ожидает смена схемы финансирования и денег будет чуть больше, чем сейчас. Но сейчас даже не в деньгах дело, а в стабильности. Так вот ее и обещали.

МИЛОВЗОРОВО ВОЗВРАЩЕНИЕ

Кирилл Фастовский сам рассказывал, что, когда приехал работать в Новосибирск, то очень радовался, что в его команде будет играть Егор Миловзоров. Но, прибыв в город, он узнал, что хоккеиста продали, и вернуть его не было никакой возможности. Он был разъярен, но исправить уже ничего не мог. За последние пять лет предпринималось несколько попыток вернуть форварда в «Сибирь», причем, этого хотел и сам нападающий, но все никак не получалось.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Егор Миловзоров прямо с самолёта приехал в офис ХК Сибирь для подписания контракта. Завтра он сыграет под номером 70! <a href="https://t.co/f9oFxFWtJG">pic.twitter.com/f9oFxFWtJG</a></p>— Hockey Club Sibir (@hcsibir) <a href="https://twitter.com/hcsibir/status/811910956758560772">22 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Агент выбивал для спортсмена высокий контракт в «Нефтехимике», и бороться с условиями клуб не мог. Последний раз Егор едва не оказался в Новосибирске этим летом, но в Нижнекамске не считают денег и предложили игроку столько, сколько у «Сибири» не получает все первое звено.

Наконец хоккеист и «Сибирь» соединились. Правда, теперь Егор приезжает в качестве игрока, который за последние полтора сезона забросил восемь шайб и даже непонятно, сможет ли он вернуться на свой уровень, когда стабильно набирал более 30 очков. Но история красивая.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ

Бен МАКСВЕЛЛ, «Сочи».

От легионера надо ждать хорошего, а не «-1» и один бросок в важной игре.

Сергей КОНЬКОВ, «Нефтехимик».

Никак не может прийти в себя после смены тренера. Еще одни пустые 13 минут.

Андрей ЛОКТИОНОВ, «Локомотив».

Просто отбывает номер на льду — «-1» и 0 очков.