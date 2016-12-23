Обзор дня: Крикунов передумал заканчивать
Новости мира хоккея — в обзоре Алексея Шевченко.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В КХЛ очередная порция изменений в составе и некоторые переходы очень сильно удивляют, «Автомобилист» определился с главным тренером на следующий сезон, а нападающий воссоединился со своим родным клубом после долгих лет разлуки.
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Но ведь научились в Москве приглашать на хоккей зрителей. Заполняется стадион у «Спартака», несмотря на не зрелищную игру, большое количество поражений и отсутствие звезд первого уровня. У ЦСКА такого нет — в клубе отшучиваются насчет «картошки и дач» даже в декабре. Не всегда много зрителей приходят на «Динамо», и там сразу вспоминают, что и соперник не тот, и люди с работы не успевают.
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ТРИ ПЕРЕХОДА
В КХЛ продолжаются весьма странные изменения в составах, которые не всегда поддаются логике. «Слован» вернул Томаша Суровы, хотя когда мы намекали на усиление в Братиславе, то совсем не имели в виду человека, который в свой последний сезон в КХЛ забросил 3 шайбы. Пойму, если Илья Горохов начнет свою тренерскую деятельность в «Амуре» — иного объяснения этому переходу нет.
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НОВЫЙ КОНТРАКТ КРИКУНОВА
Неожиданно Владимир Крикунов подписал с «Автомобилистом» контракт и на следующий сезон, хотя еще непонятно, сможет ли он выполнить задачу в этом. Но отговорка на нынешний турнир есть — команду готовил другой тренер. Впрочем, я совершенно не критикую. Наоборот, считаю, что в Екатеринбурге поступили мудро, и уже сейчас там будут готовиться к следующему сезону.
Есть время и проверить нынешний состав, и договориться с игроками на новый чемпионат, тем более все переговоры стартуют именно сейчас, хотя это и незаконно. Да и для Крикунова этот договор — новый вызов. Не забывайте, что в следующем сезоне клуб ожидает смена схемы финансирования и денег будет чуть больше, чем сейчас. Но сейчас даже не в деньгах дело, а в стабильности. Так вот ее и обещали.
МИЛОВЗОРОВО ВОЗВРАЩЕНИЕ
Кирилл Фастовский сам рассказывал, что, когда приехал работать в Новосибирск, то очень радовался, что в его команде будет играть Егор Миловзоров. Но, прибыв в город, он узнал, что хоккеиста продали, и вернуть его не было никакой возможности. Он был разъярен, но исправить уже ничего не мог. За последние пять лет предпринималось несколько попыток вернуть форварда в «Сибирь», причем, этого хотел и сам нападающий, но все никак не получалось.
Агент выбивал для спортсмена высокий контракт в «Нефтехимике», и бороться с условиями клуб не мог. Последний раз Егор едва не оказался в Новосибирске этим летом, но в Нижнекамске не считают денег и предложили игроку столько, сколько у «Сибири» не получает все первое звено.
Наконец хоккеист и «Сибирь» соединились. Правда, теперь Егор приезжает в качестве игрока, который за последние полтора сезона забросил восемь шайб и даже непонятно, сможет ли он вернуться на свой уровень, когда стабильно набирал более 30 очков. Но история красивая.
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ
Бен МАКСВЕЛЛ, «Сочи».
От легионера надо ждать хорошего, а не «-1» и один бросок в важной игре.
Сергей КОНЬКОВ, «Нефтехимик».
Никак не может прийти в себя после смены тренера. Еще одни пустые 13 минут.
Андрей ЛОКТИОНОВ, «Локомотив».
Просто отбывает номер на льду — «-1» и 0 очков.
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