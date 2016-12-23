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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28231931/
23 декабря 2016, 12:32 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Обзор дня: Крикунов передумал заканчивать

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея Шевченко.

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО. Увеличить
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В КХЛ очередная порция изменений в составе и некоторые переходы очень сильно удивляют, «Автомобилист» определился с главным тренером на следующий сезон, а нападающий воссоединился со своим родным клубом после долгих лет разлуки.

Празднование 70-летия «Спартака», а именно — организация ретро-матча, влетело клубу в копеечку. И билеты у красно-белых стоят не очень дорого, так что сходить на хоккей не такой уж и большой ущерб. Согласимся и с тем, что все эти вложения не окупаются, но мы уже привыкли, что большой спорт у нас не бизнес, хотя и надеемся, что когда-нибудь клубы бы начнут покрывать большую часть затрат.

Но ведь научились в Москве приглашать на хоккей зрителей. Заполняется стадион у «Спартака», несмотря на не зрелищную игру, большое количество поражений и отсутствие звезд первого уровня. У ЦСКА такого нет — в клубе отшучиваются насчет «картошки и дач» даже в декабре. Не всегда много зрителей приходят на «Динамо», и там сразу вспоминают, что и соперник не тот, и люди с работы не успевают.

очему же на «Спартаке» все иначе? Посещаемость красно-белых — укор Череповцу и Ханты-Мансийску, Новокузнецку и Тольятти. У вас-то конкуренция за зрителя гораздо меньше, так почему бы серьезно не вложиться в то, чтобы зрители собирались. Ну, не берите какого-нибудь ветерана, который наберет свои 11 очков за сезон, просто планомерно ведите работу по привлечению зрителя. Пусть люди знают, что 28 раз в сезоне они должны прийти на стадион. Тем более, в маленьких городах можно решить некоторые проблемы с комфортом, которые в Москве даже «Спартак» не в силах смягчить. Лень что ли?

ТРИ ПЕРЕХОДА

В КХЛ продолжаются весьма странные изменения в составах, которые не всегда поддаются логике. «Слован» вернул Томаша Суровы, хотя когда мы намекали на усиление в Братиславе, то совсем не имели в виду человека, который в свой последний сезон в КХЛ забросил 3 шайбы. Пойму, если Илья Горохов начнет свою тренерскую деятельность в «Амуре» — иного объяснения этому переходу нет.

«Югра» одновременно ставит перед собой задачу выйти в зону плей-офф, но при этом отдает за деньги в «Сочи» Павла Медведева, который смотрелся довольно неплохо в этом клубе. И, конечно, особняком выглядит переход в «Магнитку» финского форварда Томми Санталы. Человеку 37 лет, и какой бы ни была его статистика в Финляндии, там совершенно другие условия. Но на рынке совсем пустота. А сюда никто не торопится ехать.

НОВЫЙ КОНТРАКТ КРИКУНОВА

Неожиданно Владимир Крикунов подписал с «Автомобилистом» контракт и на следующий сезон, хотя еще непонятно, сможет ли он выполнить задачу в этом. Но отговорка на нынешний турнир есть — команду готовил другой тренер. Впрочем, я совершенно не критикую. Наоборот, считаю, что в Екатеринбурге поступили мудро, и уже сейчас там будут готовиться к следующему сезону.

Есть время и проверить нынешний состав, и договориться с игроками на новый чемпионат, тем более все переговоры стартуют именно сейчас, хотя это и незаконно. Да и для Крикунова этот договор — новый вызов. Не забывайте, что в следующем сезоне клуб ожидает смена схемы финансирования и денег будет чуть больше, чем сейчас. Но сейчас даже не в деньгах дело, а в стабильности. Так вот ее и обещали.

МИЛОВЗОРОВО ВОЗВРАЩЕНИЕ

Кирилл Фастовский сам рассказывал, что, когда приехал работать в Новосибирск, то очень радовался, что в его команде будет играть Егор Миловзоров. Но, прибыв в город, он узнал, что хоккеиста продали, и вернуть его не было никакой возможности. Он был разъярен, но исправить уже ничего не мог. За последние пять лет предпринималось несколько попыток вернуть форварда в «Сибирь», причем, этого хотел и сам нападающий, но все никак не получалось.

Агент выбивал для спортсмена высокий контракт в «Нефтехимике», и бороться с условиями клуб не мог. Последний раз Егор едва не оказался в Новосибирске этим летом, но в Нижнекамске не считают денег и предложили игроку столько, сколько у «Сибири» не получает все первое звено.

Наконец хоккеист и «Сибирь» соединились. Правда, теперь Егор приезжает в качестве игрока, который за последние полтора сезона забросил восемь шайб и даже непонятно, сможет ли он вернуться на свой уровень, когда стабильно набирал более 30 очков. Но история красивая.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ

Бен МАКСВЕЛЛ, «Сочи».

От легионера надо ждать хорошего, а не «-1» и один бросок в важной игре.

Сергей КОНЬКОВ, «Нефтехимик».

Никак не может прийти в себя после смены тренера. Еще одни пустые 13 минут.

Андрей ЛОКТИОНОВ, «Локомотив».

Просто отбывает номер на льду — «-1» и 0 очков.
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