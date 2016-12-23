В Нижнем Новгороде «Торпедо» в овертайме уступило московскому «Динамо»

Первый период стартовал на равных. Команды по очереди создавали опасные моменты у ворот. В итоге на третьей минуте хоккеисты «Динамо открыли счет. Алексей Цветков с передачи Ильи Никулина забросил шайбу в ворота нижегородцев. Игроки «Торпедо» после этого продолжили играть в быстром темпе. Спустя 10 минут, играя в большинстве, ответную шайбу в ворота «Динамо» забросил Картер Эштон.

Во втором и третьем периоде команды продолжили играть в быстром темпе, но пробить оборону так никому и не удалось. Матч перешел в овертайм с новым форматом «три на три». Нижегородцы в меньшинстве начали играть в дополнительном времени. В итоге динамовцы, благодаря точному броску Мартиньша Карсумса одержали победу над «Торпедо».

После игры главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра отметил, что команда проделала хорошую работу, но качество игры было слабым.

«Хороший объем работы, но качество этой работы и игры — очень слабое. Возможно, сказалась пауза. Решения, которые мы принимали во всех ситуациях, в тактическом плане были очень слабыми, а сама игра — одна из худших в сезоне. Ну и тяжело понять, чего мы хотим добиться в большинстве. На тренировках делаем одно, на играх — другое. Этот момент у нас не получается», — сказал Скудра.