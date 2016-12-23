Хабаровский «Амур» заключил контракт с новым защитником

Илья Горохов — двукратный чемпион российской Суперлиги (2001/02, 2002/03), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13), также он два раза участвовал в матче всех звезд КХЛ (2012/13, 2013/14). В этом сезоне Илья Горохов провел 27 игр в составе ХК «Сочи», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».