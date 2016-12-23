Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28228676/
23 декабря 2016, 3:33 | Хоккей: КХЛ | Губерния онлайн

Хабаровский «Амур» заключил контракт с новым защитником

«Амур» заключил соглашение с защитником Ильей Гороховым. Контракт игрока рассчитан до конца нынешнего сезона.

Илья Горохов — двукратный чемпион российской Суперлиги (2001/02, 2002/03), двукратный обладатель Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13), также он два раза участвовал в матче всех звезд КХЛ (2012/13, 2013/14). В этом сезоне Илья Горохов провел 27 игр в составе ХК «Сочи», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «Амур».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 Декабря

Более 200 игрушек изготовили жители Хабаровского края для елки зоосада

Магазин модной одежды обокрал хабаровчанин

Антитеррористические учения прошли в Хабаровском крае