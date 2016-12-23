«Адмирал» сразится с «Югрой» во Владивостоке сегодня

Владивосток, 23 декабря, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» в очередном матче предновогодней серии игр сыграет с «Югрой» из Ханты-Мансийска сегодня, 23 декабря. Игра пройдет во Владивостоке. Начало встречи в 19.30. Предматчевое шоу стартует в 19.10, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службке хоккейного клуба.

В чемпионатах КХЛ соперники провели между собой семь встреч. В пяти матчах победу одерживала приезжая команда. Во Владивостоке «Югра» — 3:2 и 2:1. В Ханты-Мансийске «Адмирал» — 3:2, 6:3 и 1:0. Традиция с гостевыми победами была приостановлена в прошлом сезоне, когда «Югра» на своем льду сумела победить со счетом 3:0, а «моряки» взяли реванш во Владивостоке 4:3. Но в текущем сезоне «Адмирал» сумел вновь обыграть северян на их льду — 1:0. Победная шайба на счету Виктора Александрова.

Лучшими бомбардирами противостояния являются приморцы Горшков — 4 (2+2) и Лугин — 3 (0+3), а также «мамонт» Булянский — 6 (1+5).

Отметим, по итогам всех игр «Адмирал» занимает восьмую строчку в конференции Восток, в активе «моряков» — 58 очков. «Югра» отстает от приморской команды — 13 место и 46 очков.