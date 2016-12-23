«Адмирал» сразится с «Югрой» во Владивостоке сегодня
Начало игры в 19.30.
Владивосток, 23 декабря, PrimaMedia.
ХК «Адмирал» в очередном матче предновогодней серии игр сыграет с «Югрой» из
В чемпионатах КХЛ соперники провели между собой семь встреч. В пяти матчах победу одерживала приезжая команда. Во Владивостоке «Югра» — 3:2 и 2:1. В
Лучшими бомбардирами противостояния являются приморцы Горшков — 4 (2+2) и Лугин — 3 (0+3), а также «мамонт» Булянский — 6 (1+5).
Отметим, по итогам всех игр «Адмирал» занимает восьмую строчку в конференции Восток, в активе «моряков» — 58 очков. «Югра» отстает от приморской команды — 13 место и 46 очков.
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