Тренер Скудра недоволен качеством игры ХК «Торпедо» против московского «Динамо»

«Торпедо» в домашнем матче уступило «Динамо» в овертайме со счетом 1:2.

«Хорошая работа игроков, но качество игры очень слабое. Может быть связано с тем, что играли после длинной паузы. Решения, которые принимали (игроки) во всех ситуациях, меня не устроили. Одна из самых слабых наших игр в этом сезоне. И конечно, игра в большинстве не радует. Старались бросали, но не показали то, что мы тренировали последнюю неделю», — заявил Скудра журналистам.

«Много работали над большинством, но на тренировках делаем одно, а на играх другое. Сложно понять, что ребята хотят добиться. Отсутствие (Каспарса) Даугавиньша вряд ли повлияло на игру в большинстве. У него есть микроповреждение, но его игра в последнее время такая же слабая. Если бы не было травмы, не факт, что он бы играл. Он должен пересмотреть свое отношение к делу», — пояснил тренер.