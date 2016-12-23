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23 декабря 2016, 0:04 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Тренер Скудра недоволен качеством игры ХК «Торпедо» против московского «Динамо»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра заявил, что качество игры его команды в матче КХЛ против московского «Динамо» было слабым.

«Торпедо» в домашнем матче уступило «Динамо» в овертайме со счетом 1:2.

«Хорошая работа игроков, но качество игры очень слабое. Может быть связано с тем, что играли после длинной паузы. Решения, которые принимали (игроки) во всех ситуациях, меня не устроили. Одна из самых слабых наших игр в этом сезоне. И конечно, игра в большинстве не радует. Старались бросали, но не показали то, что мы тренировали последнюю неделю», — заявил Скудра журналистам.

«Много работали над большинством, но на тренировках делаем одно, а на играх другое. Сложно понять, что ребята хотят добиться. Отсутствие (Каспарса) Даугавиньша вряд ли повлияло на игру в большинстве. У него есть микроповреждение, но его игра в последнее время такая же слабая. Если бы не было травмы, не факт, что он бы играл. Он должен пересмотреть свое отношение к делу», — пояснил тренер.

До окончания периода дозаявок осталось 3 дня. «Мы ищем усиления, мы что-то должны сделать с атакой и постараемся это сделать. У нас есть определенные задумки на этот счет, но не факт, что все получится. А линию обороны можно считать укомплектованной. У нас хорошая группа защитников, которая по ходу сезона станет еще лучше. Эти ребята останутся и на плей-офф», — добавил специалист.

Торпедо НН
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