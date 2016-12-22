Накладал: Атмосфера на ретро-матче «Спартака» и «Локомотива» помогала обеим командам

«Спартак» в день 70-летия своего первого матча в отечественном чемпионате выиграл у ярославцев со счетом 2:1.

«Атмосфера была отличной, думаю, она помогает обеим командам. Что касается исполнения советского гимна, то это тоже здорово, — сказал Накладал. — Неплохо, что иногда такие вещи случаются во время сезона».

«У нас было много шансов в третьем периоде, но, может быть, там нам нужно было больше удачи. Не знаю, почему мы так плохо провели первые два периода», — добавил он.

Следующий матч «Локомотив» проведет 24 декабря против «Торпедо» в Нижнем Новгороде.