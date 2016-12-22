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ЗАПОТЕВШИЕ СТЕКЛА

Ожидалось, что на стареньком автобусе ЗИС-8 команда «Спартак» проедет гораздо большее расстояние до стадиона, но потом разумно признали, что риск встать в пробке где-нибудь на Третьем транспортном кольце слишком высок, да и о комфорте никто не думал в те старые времена. Потому команду привезли на стадион на обычном транспорте, а потом заставили переодеться и пересесть в «Фердинанд». Надо сказать, что от парковки до входа они ехали минут пять-семь. Беглые расчеты показывали: чтобы попасть на игру, из отеля им бы пришлось выезжать утром.

Хоккеисты, проехав двести метров, выходили довольными.

— А чего это у вас стекла запотели так быстро? — удивился я, увидев, как из салона выбегает Константин Глазачев.

Но он только расхохотался, чем еще больше смутил меня.

Между прочим, тренерский штаб участие в акции не принял. Никаких ретро-костюмов, никаких чемоданчиков или с чем-то там ходили тренеры 70 лет назад. Наверняка, без айпадов.

Улыбались и другие хоккеисты команды. Хоть какое-то развлечение в это трудное для команды время.

О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЯ

«Спартак» проводит такую встречу второй раз, и надо признать, что это крайне удачная задумка. Я объясню, почему это правильно. На хоккей людей надо заманивать всеми способами, чтобы они привыкали к тому, что поход на матч КХЛ — это такой же вид досуга, как визит в кино или посещение ресторана.

Вспоминать же, что действительно было в те времена, не совсем правильно. Зато как красиво было на арене (пока еще не собрались зрители). Вот желающих фотографируют на старую аппаратуру и тут же проявляют снимки (раньше их проявляли, да-да). В другом отсеке — танцуют. В третьем — выставлены какие-то раритетные вещи.

Сергей Гимаев оделся так, как и понимали стиль люди в те старые времена. Пресс-атташе «Спартака» вручил ему авоську с дефицитными продуктами. Гимаев рассматривал содержимое.

— Папиросы мне точно не пригодятся, — рассуждал он. — Никогда не курил, а один раз попробовал — и тут же выкинул табак. Это было на колесе обозрения.

Мы внимательно слушали и боялись пошевелиться. Попало ли в кого?

— А спиртное пьете? — рассмотрел я очередной атрибут подарка.

— Нет, — отрезал Гимаев. — Алкоголь — зло. Он отнимает время от жизни, а надо наслаждаться каждой минутой. Это мое официальное заявление.

Вот почему Гимаев — сильнейший эксперт. Он говорит правильные вещи.

ДАВКА НА КАРЯКИНЕ

После первого периода в фойе арены Сергей Карякин давал сеанс одновременной игры, и среди соперников был Вячеслав Старшинов. Если сначала все было относительно цивилизованно, то затем народ пошел на перерыв, и возле этого закутка организовалась такая толпа, что мне даже стало страшно за чемпиона мира.

Пять-семь ходов был порядок. Затем Карякина обнимали посторонние люди, заставляли фотографироваться, расписываться, а он одновременно играл в шахматы и старался хоть немного подумать над ходами. Я тоже внес сумятицу.

— Во что вы играете? — спросил я у Сергея за минуту до того, как толпа смяла охранников.

— В шахматы, — буркнул Карякин.

Так он еще и отвечать мог.

Мимо ходил человек, который делал вид, что он Кирпич из «Место встречи изменить нельзя», и раз двадцать произнес шутку про «нет у вас методов против Кости Сапрыкина». Уже на пятой хотелось драться.

Тут и выяснилось, что на этой арене все-таки узкие коридоры.

Старшинов не выдержал духоты, толпы и суеты — уступил. Но это же Карякин, в конце концов.

СУМЕЛИ ИСПРАВИТЬСЯ

Впервые «Спартак» и ярославский клуб встретились на таком уровне в 1987 году. Я специально не называю гостей по имени, так как они тогда звались «Торпедо». Самое удивительное, что в той встрече красно-белые уступили 0:2, правда, во втором круге взяли реванш — 5:2.

Было интересно узнать, на какой матч будет похожа эта встреча. До середины периода все указывало на первую игру.

Алексей Кудашов, выйдя к телевидению, неожиданно продемонстрировал чувство юмора и подыграл организаторам, заявив, что собирается выполнить какую-то пятилетку за три года. Взял на себя повышенные обязательства. Между прочим, в 1946 году, когда появился «Спартак», началась четвертая пятилетка.

Но вернемся к тому, что происходило сейчас. «Локомотив» за день до матча со «Спартаком» расстался с ветераном Станиславом Чистовым, который в последних матчах стоял на месте, хотя и так давно уже не славился скоростью. Красно-белые вроде бы искали игроков, но пригласили лишь Дениса Толпеко, который оказался не нужен «Сочи».

НЕ СВОИ ОТ ВОЛНЕНИЯ

Ярославцы, приезжая в Москву, будто действительно попадают в 1946 или 1987 год, когда выезд в столицу был настоящим событием, и все начинают волноваться. Недавно они встречались в «Динамо» и были разгромлены. Начало со «Спартаком» было неплохим, но во втором периоде снова наступил провал.