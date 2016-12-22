«Нет у вас методов против Кости Сапрыкина». Как прошел ретро-матч «Спартак» — «Локо»
В Москве в день 70-летия отечественного хоккея прошел матч между «Спартаком» и «Локомотивом», который был оформлен в стиле «ретро». Организаторы как могли пытались вернуть атмосферу прошлого. Вышло очень неплохо.
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Видимо, что-то случилось...
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ЗАПОТЕВШИЕ СТЕКЛА
Ожидалось, что на стареньком автобусе ЗИС-8 команда «Спартак» проедет гораздо большее расстояние до стадиона, но потом разумно признали, что риск встать в пробке
Хоккеисты, проехав двести метров, выходили довольными.
— А чего это у вас стекла запотели так быстро? — удивился я, увидев, как из салона выбегает Константин Глазачев.
Но он только расхохотался, чем еще больше смутил меня.
Между прочим, тренерский штаб участие в акции не принял. Никаких
Улыбались и другие хоккеисты команды. Хоть
О ВРЕДЕ АЛКОГОЛЯ
«Спартак» проводит такую встречу второй раз, и надо признать, что это крайне удачная задумка. Я объясню, почему это правильно. На хоккей людей надо заманивать всеми способами, чтобы они привыкали к тому, что поход на матч КХЛ — это такой же вид досуга, как визит в кино или посещение ресторана.
Вспоминать же, что действительно было в те времена, не совсем правильно. Зато как красиво было на арене (пока еще не собрались зрители). Вот желающих фотографируют на старую аппаратуру и тут же проявляют снимки (раньше их проявляли, да-да). В другом отсеке — танцуют. В третьем — выставлены
Сергей Гимаев оделся так, как и понимали стиль люди в те старые времена.
— Папиросы мне точно не пригодятся, — рассуждал он. — Никогда не курил, а один раз попробовал — и тут же выкинул табак. Это было на колесе обозрения.
Мы внимательно слушали и боялись пошевелиться. Попало ли в кого?
— А спиртное пьете? — рассмотрел я очередной атрибут подарка.
— Нет, — отрезал Гимаев. — Алкоголь — зло. Он отнимает время от жизни, а надо наслаждаться каждой минутой. Это мое официальное заявление.
Вот почему Гимаев — сильнейший эксперт. Он говорит правильные вещи.
ДАВКА НА КАРЯКИНЕ
После первого периода в фойе арены Сергей Карякин давал сеанс одновременной игры, и среди соперников был Вячеслав Старшинов. Если сначала все было относительно цивилизованно, то затем народ пошел на перерыв, и возле этого закутка организовалась такая толпа, что мне даже стало страшно за чемпиона мира.
— Во что вы играете? — спросил я у Сергея за минуту до того, как толпа смяла охранников.
— В шахматы, — буркнул Карякин.
Так он еще и отвечать мог.
Мимо ходил человек, который делал вид, что он Кирпич из «Место встречи изменить нельзя», и раз двадцать произнес шутку про «нет у вас методов против Кости Сапрыкина». Уже на пятой хотелось драться.
Тут и выяснилось, что на этой арене
Старшинов не выдержал духоты, толпы и суеты — уступил. Но это же Карякин, в конце концов.
СУМЕЛИ ИСПРАВИТЬСЯ
Впервые «Спартак» и ярославский клуб встретились на таком уровне в 1987 году. Я специально не называю гостей по имени, так как они тогда звались «Торпедо». Самое удивительное, что в той встрече
Было интересно узнать, на какой матч будет похожа эта встреча. До середины периода все указывало на первую игру.
Алексей Кудашов, выйдя к телевидению, неожиданно продемонстрировал чувство юмора и подыграл организаторам, заявив, что собирается выполнить
Но вернемся к тому, что происходило сейчас. «Локомотив» за день до матча со «Спартаком» расстался с ветераном Станиславом Чистовым, который в последних матчах стоял на месте, хотя и так давно уже не славился скоростью.
НЕ СВОИ ОТ ВОЛНЕНИЯ
Ярославцы, приезжая в Москву, будто действительно попадают в 1946 или 1987 год, когда выезд в столицу был настоящим событием, и все начинают волноваться. Недавно они встречались в «Динамо» и были разгромлены. Начало со «Спартаком» было неплохим, но во втором периоде снова наступил провал.
Самое веселое в исполнении гостей — силовой прием Брендона Козуна. Он так встретил Юрия Сергиенко, что тот улетел на скамейку запасных
|22.12.2016 19:46
|Зрители 8916
|Регулярный чемпионат
|"ВТБ Ледовый дворец"
|Алексей Ярушкин
|Алексей Кудашов
|Маркус Свенссон
|Алексей Мурыгин 58:23
|1-й период
|13:17
|Вадим Бердников
|Павел Красковский
|13:17
|16:38
|Владислав Провольнев
|Петри Контиола (С. Кронвалль)
|16:49
|2-й период
|Егор Аверин
|21:42
|23:32
|Игорь Мирнов (Ал. Бондарев)
|Илья Любушкин
|26:46
|Никита Черепанов
|33:43
|39:12
|Райан Стоа (К. Глазачев, Л. Радил)
|39:27
|Виктор Бобров
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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