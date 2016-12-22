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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28227774/
22 декабря 2016, 23:01 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Андрей Назаров: Фаст не дал «Нефтехимику» шансов

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров после поражения от ЦСКА (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что высоко оценил действия вратаря армейцев Виктора Фаста.

«Нефтехимик» идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА — второе на «Западе».

— Интересно было сыграть с сильным противником, командой с хорошим движением, — цитирует сайт «Нефтехимика» Нахарова. — Мы немножко провалили начало, первые минут десять. Потом пришли в себя, но вратарь соперника шансов нам не дал. Бросали, бросали, но забить не смогли. Благодарим ребят, они старались, но, увы, мы проиграли.

Нефтехимик
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