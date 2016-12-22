Андрей Назаров: Фаст не дал «Нефтехимику» шансов

«Нефтехимик» идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, ЦСКА — второе на «Западе».

— Интересно было сыграть с сильным противником, командой с хорошим движением, — цитирует сайт «Нефтехимика» Нахарова. — Мы немножко провалили начало, первые минут десять. Потом пришли в себя, но вратарь соперника шансов нам не дал. Бросали, бросали, но забить не смогли. Благодарим ребят, они старались, но, увы, мы проиграли.