Кудашов: «Локомотив» не заслужил победу, играли слабо во всех компонентах

«Хотел бы поздравить болельщиков “Спартака” с большим праздником. Получилось хорошее представление и шоу. Да и всех любителей хоккея поздравляю с 70-летием отечественного хоккея. Что касается игры, то мы сегодня не заслужили победу. Играли слабо во всех компонентах: в завершении, в атаке, в обороне. Физически неважно себя чувствовали. Соперник заслужил победу.



У Гаврикова есть ушиб, какие-то смены он пропустил, сыграл через боль. Подробнее говорить сложно, надо сделать снимки. Рафиков с нами в поездке, но приболел», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.