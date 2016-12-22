Кудашов: «Локомотив» не заслужил победу, играли слабо во всех компонентах
Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:2).
«Хотел бы поздравить болельщиков “Спартака” с большим праздником. Получилось хорошее представление и шоу. Да и всех любителей хоккея поздравляю с 70-летием отечественного хоккея. Что касается игры, то мы сегодня не заслужили победу. Играли слабо во всех компонентах: в завершении, в атаке, в обороне. Физически неважно себя чувствовали. Соперник заслужил победу.
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