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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28227766/
22 декабря 2016, 22:58 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Кудашов: «Локомотив» не заслужил победу, играли слабо во всех компонентах

Главный тренер «Локомотива» Алексей Кудашов подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:2).

«Хотел бы поздравить болельщиков “Спартака” с большим праздником. Получилось хорошее представление и шоу. Да и всех любителей хоккея поздравляю с 70-летием отечественного хоккея. Что касается игры, то мы сегодня не заслужили победу. Играли слабо во всех компонентах: в завершении, в атаке, в обороне. Физически неважно себя чувствовали. Соперник заслужил победу.

У Гаврикова есть ушиб, какие-то смены он пропустил, сыграл через боль. Подробнее говорить сложно, надо сделать снимки. Рафиков с нами в поездке, но приболел», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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