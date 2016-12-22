«Спартак» сражался за Сталина и победил. Все об удивительном ретро-матче

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— Закончилась Великая отечественная война. Германия разгромлена и капитулировала, — загремел над ареной знаменитый голос Левитана. — Советский народ возвращается к мирной жизни. Сегодня мы проводим юбилейный матч чемпионата страны, приуроченный к 70-летию народной команды «Спартак»….

Сталин или Назаров?

Вот так начался удивительный ретро-матч, прошедший в четверг в Москве между красно-белыми и ярославцами.

Конечно, потом был гимн. Понятно, что не России, а СССР. А на видеокубе в это время мелькали кадры послевоенной хроники. И Сталин, стоя на трибуне рядом с Берией, приветствовал спортсменов и физкультурников.

Кстати, к теме Сталина обратилась и фанатская трибуна хозяев. В начале матча болельщики растянули огромный плакат. На нем человек держал в руках торт, с кремовым числом 70. И улыбался в свои известные всему миру усы.

Лично у меня не было никаких сомнений по поводу их обладателя. Но среди зрителей тут же развернулась дискуссия. Многие опознали в рисунке болельщика «Спартака» известного актера Дмитрия Назарова. Главное, что и торт был в тему — намекал на популярный сериал «Кухня».

От Трушкова до Майорова

Торжественная часть тем временем продолжалась. На символическое вбрасывание перед матчем на лед вышли представители семи десятилетий «Спартака» — от юного голкипера Александра Трушкова до легендарного капитана красно-белых Бориса Майорова. Он и вбросил шайбу на лед под аплодисменты трибун.

Впрочем, даже Майоров уже не помнит первого чемпионата СССР в сезоне 1946/47.

— Мне тогда было всего восемь лет, — напомнил знаменитый нападающий в разговоре с обозревателем «Советского спорта». — Ну какой хоккей? Это сейчас спорт-школы с шести лет детей набирают. А тогда я и на коньках еще не стоял. Играл в салочки и колдунчика. Да и хоккейной коробки в «Сокольниках» еще не было. Тот матч проводили на стадионе «Динамо». Кто б меня туда отпустил?

Чтобы вспомнить тот знаменитый поединок, я обратился за помощью к нашей газете. И отчет о матче красно-белых нашелся!

Ровно 70 лет назад «Спартак» также проводил 22 декабря свой домашний матч — против «Динамо» из Ленинграда. И разгромил соперника со счетом 6:1, открыв счет в одной из первых же атак.

«С интересом ждали зрители этой игры, — писал об этом историческом поединке “Советский спорт”. — И не только потому, что составы соперников пестрели известными в хоккее именами и оба коллектива славятся своими спортивными качествами. Знатоков хоккея интересовал вопрос, трудно ли будет нашим игрокам быстро схватить особенности канадского хоккея, выдержать его бешеный темп, применить тактическую взаимосвязь всей шестерки игроков…».

«А я и растерялся…»

На этот раз победа спартаковцам досталась куда тяжелее. Юбилейный вечер продолжили игроки «Спартака», которые вышли на лед в форме образца послевоенных лет. В ретро-форме отработали и арбитры матча. И даже девушки из группы поддержки появились на трибунах в спортивной форме 40-х годов.

А бегущая строка, бегущая по периметру арены призвала молодежь на стадионы — укреплять дух и тело.

Но счет в этом поединке открыли гости. Пока голкипер Маркус Свенссон сокрушенно качал головой после гола, из динамиков неслось: «Ах ты милая моя, я тебя дождался. Ты пришла, меня нашла, а я и растерялся…».

Растерялся немного и я едва не прозевав этот гол. Потому что передо мной в этот момент возник герой знаменитого сериала — Костя Сапрыкин. Скинул кепку притопнул и выдохнул в лицо: «Я не курю, ты знаешь!». И тут же полез обниматься к сидящим на соседнем ряду зрителям.

В «Сапрыкине» чуть позже опознали талисман красно-белых — гладиатора. В ретро-поединке он остался без работы. И быстро нашел себе другую роль.

Однако, спартаковцы вовсе не собирались в этот вечер свыкаться с мыслью, что их великие победы в прошлом. А звание «великого клуба» — просто добрая память.

Во втором периоде Игорь Мирнов точнейшим броском с полузоны реализовал большинство. А за 48 секунд до сигнала на второй перерыв Райан Стоа пролез на пятачок «Локомотива» и замкнул передачу Лукаша Радила из-за ворот.