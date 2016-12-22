Ретро, Сталин и «Победа»: ХК «Спартак» одержал победу в свой юбилей
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Хоккейный «Спартак» одержал победу со счетом 2:1 в юбилей своей первой официальной игры в
ретро-матче, организаторы которого постарались передать послевоенный дух и атмосферу 1940-х годов.
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«Спартак» пересел на «Фердинанд»
Рядом с ареной звучали мелодии 1930-х и 1940-х годов, а возле него была открыта выставка
В подтрибунных помещениях дворца в разных местах организаторы воссоздали дух того времени. Зрители могли увидеть быт коммунальной квартиры, прогуливающихся солдат и фронтовиков, играющих в шахматы и домино жителей, танцы во дворе. Некоторые болельщики даже пришли в одежде, отдаленно напоминающей ту, в которой ходили в 1940-е. Были развешаны фотографии игроков «Спартака», стилизованные под то время.
Как в подтрибунных помещениях, так и на самой арене звучала музыка 1940-х. Видеокуб дворца показывал картинку в
Перед матчем зрители чествовали вышедших на лед представителей всех поколений «Спартака», начиная от победителя чемпионата Молодежной хоккейной лиги Александра Трушкова до Бориса Майорова. А болельщики в самым начале матча вывесили баннер, на котором был изображен Сталин с
Несмотря на то, что хозяева пропустили первыми во втором периоде после безголевой первой 20-минутки, они отыгрались и довольно скоро вышли вперед. Позволить гостям сравнять счет они не дали, сумев одержать победу во втором для себя
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