Зак Бойчак перейдёт из «Сибири» в минское «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», Зак Бойчак в ближайшее время покинет «Сибирь».
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Нападающий, который пополнил новосибирский клуб по ходу сезона, перейдёт в другую команду КХЛ. Главным претендентом на канадца является минское «Динамо».
В сезоне-2016/17 на счету Бойчака 7 (3+4) очков в 17 матчах за «Сибирь» при показателе полезности «-3».
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