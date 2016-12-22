Зак Бойчак перейдёт из «Сибири» в минское «Динамо»

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Нападающий, который пополнил новосибирский клуб по ходу сезона, перейдёт в другую команду КХЛ. Главным претендентом на канадца является минское «Динамо».



В сезоне-2016/17 на счету Бойчака 7 (3+4) очков в 17 матчах за «Сибирь» при показателе полезности «-3».