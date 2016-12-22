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22 декабря 2016, 17:27 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Магнитка» подписала контракт с 37-летним финном

Магнитогорский «Металлург» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 37-летним нападающим Томми Санталой.

Контракт с финским хоккеистом будет рассчитан до конца текущего сезона.

«В связи с тем, что травма Войтека Вольски не позволит ему набрать игровую форму в нынешнем сезоне, руководством хоккейного клуба “Металлург” было принято решение укрепить состав форвардом Томми Санталой», — говорится в сообщении на сайте.

В текущем сезоне Сантала выступал за швейцарский «Клотен», в составе которого провел 29 матчей и набрал 33 (12+21) очка. Также у хоккеиста есть опыт выступления в НХЛ за команды «Атланта» и «Ванкувер».

Металлург Мг
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