«Магнитка» подписала контракт с 37-летним финном

Контракт с финским хоккеистом будет рассчитан до конца текущего сезона.

«В связи с тем, что травма Войтека Вольски не позволит ему набрать игровую форму в нынешнем сезоне, руководством хоккейного клуба “Металлург” было принято решение укрепить состав форвардом Томми Санталой», — говорится в сообщении на сайте.

В текущем сезоне Сантала выступал за швейцарский «Клотен», в составе которого провел 29 матчей и набрал 33 (12+21) очка. Также у хоккеиста есть опыт выступления в НХЛ за команды «Атланта» и «Ванкувер».