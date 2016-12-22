Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с Санталой
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с финским форвардом Томми Санталой, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона-2016/17. Новобранец «Металлурга» присоединится к команде в четверг.
«В связи с тем, что травма Войтека Вольски не позволит ему набрать игровую форму в нынешнем сезоне, руководством хоккейного клуба “Металлург” было принято решение укрепить состав форвардом Томми Санталой», — говорится в сообщении.
Сантала в понедельник расторг соглашение со швейцарским клубом «Клотен». В текущем сезоне 37-летний финский хоккеист набрал 33 очка (12 шайб и 21 результативная передача) в 29 матчах швейцарского чемпионата.
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