Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с Санталой

Контракт с нападающим рассчитан до конца сезона-2016/17. Новобранец «Металлурга» присоединится к команде в четверг.

«В связи с тем, что травма Войтека Вольски не позволит ему набрать игровую форму в нынешнем сезоне, руководством хоккейного клуба “Металлург” было принято решение укрепить состав форвардом Томми Санталой», — говорится в сообщении.

Сантала в понедельник расторг соглашение со швейцарским клубом «Клотен». В текущем сезоне 37-летний финский хоккеист набрал 33 очка (12 шайб и 21 результативная передача) в 29 матчах швейцарского чемпионата.