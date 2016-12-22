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22 декабря 2016, 16:19 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Защитник «Сибири» Меньшиков близок к переходу в «Авангард»

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Защитник новосибирской «Сибири» Виталий Меньшиков в ближайшее время с большим процентом вероятности перейдет в омский «Авангард», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.

Меньшиков провел в нынешнем сезоне 24 матча, набрав 4 очка (1 шайба + 3 передачи) при показателе полезности «-4» и 42 минутах штрафа. В прошлом сезоне 27-летний Меньшиков привлекался в сборную России, сыграв за национальную команду на финском этапе Евротура.

По информации источника агентства, Меньшиков в ближайшее время должен перейти в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию. Сделка и официальное объявление о переходе ожидаются в пятницу. 25 декабря в КХЛ наступает запрет на подписание новых игроков.

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