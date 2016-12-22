Защитник «Сибири» Меньшиков близок к переходу в «Авангард»

Меньшиков провел в нынешнем сезоне 24 матча, набрав 4 очка (1 шайба + 3 передачи) при показателе полезности «-4» и 42 минутах штрафа. В прошлом сезоне 27-летний Меньшиков привлекался в сборную России, сыграв за национальную команду на финском этапе Евротура.

По информации источника агентства, Меньшиков в ближайшее время должен перейти в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию. Сделка и официальное объявление о переходе ожидаются в пятницу. 25 декабря в КХЛ наступает запрет на подписание новых игроков.