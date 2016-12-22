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22 декабря 2016, 15:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард Егор Миловзоров вернулся в «Сибирь»

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Нападающий Егор Миловзоров подписал контракт с «Сибирью», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба из Новосибирска.

Соглашение рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Нефтехимик» из Нижнекамска. Он забросил одну шайбу и сделал четыре результативных передачи в 15 матчах КХЛ. Контракт между форвардом и «Нефтехимиком» был расторгнут 20 декабря.

Миловзоров является воспитанником хоккейной школы «Сибири».

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