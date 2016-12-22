Форвард Егор Миловзоров вернулся в «Сибирь»

Соглашение рассчитано до конца сезона.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Нефтехимик» из Нижнекамска. Он забросил одну шайбу и сделал четыре результативных передачи в 15 матчах КХЛ. Контракт между форвардом и «Нефтехимиком» был расторгнут 20 декабря.

Миловзоров является воспитанником хоккейной школы «Сибири».