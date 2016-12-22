Форвард Егор Миловзоров вернулся в «Сибирь»
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Нападающий Егор Миловзоров подписал контракт с «Сибирью», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба из Новосибирска.
Соглашение рассчитано до конца сезона.
В нынешнем сезоне 29-летний нападающий выступал за «Нефтехимик» из Нижнекамска. Он забросил одну шайбу и сделал четыре результативных передачи в 15 матчах КХЛ. Контракт между форвардом и «Нефтехимиком» был расторгнут 20 декабря.
Миловзоров является воспитанником хоккейной школы «Сибири».
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