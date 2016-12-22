«Автомобилист» объявил о продлении контракта с главным тренером Крикуновым
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с главным тренером команды Владимиром Крикуновым и его помощниками Иваном Кривоносовым, Олегом Микульчиком и Николаем Заварухиным.
Как сообщается, со специалистами подписаны новые трудовые соглашения сроком до апреля 2018 года. Предыдущие контракты истекали по завершению текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Крикунов возглавил «Автомобилист» 31 октября, сменив на тренерском посту Андрея Разина, который ныне возглавляет
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