«Автомобилист» объявил о продлении контракта с главным тренером Крикуновым

Как сообщается, со специалистами подписаны новые трудовые соглашения сроком до апреля 2018 года. Предыдущие контракты истекали по завершению текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Крикунов возглавил «Автомобилист» 31 октября, сменив на тренерском посту Андрея Разина, который ныне возглавляет ханты-мансийскую «Югру». Под руководством Крикунова уральская команда провела 17 матчей чемпионата КХЛ, в которых одержала 8 побед, и с 56 очками занимает 9-е место в таблице Восточной конференции, отставая от замыкающего зону плей-офф «Адмирала» на 2 очка.