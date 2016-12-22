Джеймс Висневский перешел из «Адмирала» в швейцарский «Лугано»
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Владивостокский «Адмирал» объявил об уходе хоккеиста команды Джеймса Висневского, сообщает официальный аккаунт в Instagram дальневосточного клуба.
Как сообщается, Висневский покинул «Адмирал» и продолжит карьеру в швейцарском клубе «Лугано». Американский защитник пополнил состав команды из Владивостока в октябре 2016 года.
«После двух месяцев сражений за “Адмирал” Джеймс Висневский отправляется дальше. Джеймс продолжит свою карьеру в хоккейном клубе “Лугано” выступающем в Швейцарской национальной лиге», — говорится в сообщении «Адмирала».
В нынешнем сезоне 32-летний американец провел в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 16 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.
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