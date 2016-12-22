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22 декабря 2016, 11:36 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Спартак» выиграет в ретроматче у «Локомотива»

ЦСКА справится с «Нефтехимиком», «Сочи» и «Витязь» устроят бескомпромиссную борьбу, а «Спартак» удивит в матче с «Локомотивом».

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«Нефтехимик» — ЦСКА
После впечатляющей концовки ноября «Нефтехимик» в декабре выиграл лишь трижды. Стоит ли говорить, что для подопечных Назарова сейчас каждый матч на вес золота? Однако на этот раз нижнекамцы улучшить своё положение вряд ли смогут, ибо в гости к ним приезжает ЦСКА, который в последний раз проигрывал в гостях больше месяца назад, да и то в сумасшедшем матче со СКА. Рвать и метать «армейцы» не будут, но свои три очка возьмут вполне уверенно.

Наш прогноз: победа ЦСКА с преимуществом не более чем в 2 шайбы.

«Торпедо» — «Динамо» (Москва)
Нижегородцы вышли из своего временного игрового кризиса, одержав четыре победы подряд. «Динамо» же благодаря преобладанию домашних матчей в последнее время тоже показывает неплохой результат, однако при игре в гостях команда Орешкина до сих пор нестабильна. Предпочтительнее, конечно, выглядит «Торпедо», однако москвичам по силам показать достойный хоккей. К тому же в очной сентябрьской встрече сильнее оказались хозяева.

Наш прогноз: победа «Торпедо» за пределами основного времени.

ХК «Сочи» — «Витязь»
Игра между этими клубами однозначно претендует на звание главного матча игрового дня. Мало того что «Сочи» и «Витязь» выступают в одном дивизионе, так ещё и имеют одинаковое количество очков, находясь на 8-й и 9-й строчках Запада. В последнее время ни та, ни другая команда не может войти в победную колею, поэтому предсказать победителя практически невозможно. Впрочем, что сочинцы, что подольчане куда лучше играют дома, нежели на выезде, а потому игра пойдёт под диктовку хозяев.

Наш прогноз: сочинцы отдадут «Витязю» одно очко, но выиграют матч.

«Спартак» — «Локомотив»
Надежды красно-белых на плей-офф тают с каждой игрой и скорее всего борьбу за вакантную позицию будет вести участники представленного матча. Однако в ретроматче для «Спартака» всё выглядит не так удручающе: команда может пободаться на домашней арене, а «Локомотив» из последних семи матчей в гостях выиграл лишь однажды. Предновогодние соперники «Спартака» позволяют клубу подобраться к зоне плей-офф, и подопечным Ярушкина вполне по силам начать с победы над ярославцами. Стартовое вбрасывание в игре состоится ровно в 19:46.

Наш прогноз: победа «Спартака» в основное время.
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