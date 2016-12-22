«Спартак» выиграет в ретроматче у «Локомотива»

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 18, 22.12.2016, 19:00 -:- Нефтехимик ЦСКА

«Нефтехимик» — ЦСКА

После впечатляющей концовки ноября «Нефтехимик» в декабре выиграл лишь трижды. Стоит ли говорить, что для подопечных Назарова сейчас каждый матч на вес золота? Однако на этот раз нижнекамцы улучшить своё положение вряд ли смогут, ибо в гости к ним приезжает ЦСКА, который в последний раз проигрывал в гостях больше месяца назад, да и то в сумасшедшем матче со СКА. Рвать и метать «армейцы» не будут, но свои три очка возьмут вполне уверенно.



Наш прогноз: победа ЦСКА с преимуществом не более чем в 2 шайбы.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 18, 22.12.2016, 19:00 -:- Торпедо НН ХК Динамо

«Торпедо» — «Динамо» (Москва)

Нижегородцы вышли из своего временного игрового кризиса, одержав четыре победы подряд. «Динамо» же благодаря преобладанию домашних матчей в последнее время тоже показывает неплохой результат, однако при игре в гостях команда Орешкина до сих пор нестабильна. Предпочтительнее, конечно, выглядит «Торпедо», однако москвичам по силам показать достойный хоккей. К тому же в очной сентябрьской встрече сильнее оказались хозяева.



Наш прогноз: победа «Торпедо» за пределами основного времени.





Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 18, 22.12.2016, 19:30 -:- Сочи Витязь

ХК «Сочи» — «Витязь»

Игра между этими клубами однозначно претендует на звание главного матча игрового дня. Мало того что «Сочи» и «Витязь» выступают в одном дивизионе, так ещё и имеют одинаковое количество очков, находясь на 8-й и 9-й строчках Запада. В последнее время ни та, ни другая команда не может войти в победную колею, поэтому предсказать победителя практически невозможно. Впрочем, что сочинцы, что подольчане куда лучше играют дома, нежели на выезде, а потому игра пойдёт под диктовку хозяев.



Наш прогноз: сочинцы отдадут «Витязю» одно очко, но выиграют матч.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 18, 22.12.2016, 19:46 -:- Спартак Локомотив