«Слован» объявил о погашении долгов перед игроками и о новом спонсоре
МОСКВА, 22 дек —
Р-Спорт. Клуб КХЛ «Слован» из Братиславы объявил о погашении задолженностей перед игроками и о подписании контракта до конца сезона с возможностью пролонгации с новым спонсором, которым стала немецкая компания.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В начале декабря словацкий портал hokej.sk со ссылкой на нападающего «Слована» Радека Смоленяка сообщил, что хоккеисты братиславской команды готовятся бойкотировать матчи регулярного чемпионата КХЛ
«Благодаря подписанному соглашению в начале текущей недели были погашены все задолженностями перед игроками основной команды клуба. На настоящий момент у клуба нет долгов ни перед одним действующим или бывшим игроком основной команды», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
«Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ в среду одержал победу над «Трактором» со счетом 1:0. Команда из Братиславы занимает 11-е место в турнирной таблице дивизиона «Запад».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter