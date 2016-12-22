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22 декабря 2016, 9:12 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Слован» объявил о погашении долгов перед игроками и о новом спонсоре

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Клуб КХЛ «Слован» из Братиславы объявил о погашении задолженностей перед игроками и о подписании контракта до конца сезона с возможностью пролонгации с новым спонсором, которым стала немецкая компания.

Клуб КХЛ Слован из Братиславы объявил о погашении задолженностей перед игроками и о подписании контракта до конца сезона с возможностью пролонгации с новым спонсором которым стала немецкая компания. Увеличить
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В начале декабря словацкий портал hokej.sk со ссылкой на нападающего «Слована» Радека Смоленяка сообщил, что хоккеисты братиславской команды готовятся бойкотировать матчи регулярного чемпионата КХЛ из-за многомесячных долгов по зарплате. В среду генеральный партнер клуба Василий Шимко заявил агентству «Р-Спорт», что все финансовые проблемы «Слована» до конца сезона решены.

«Благодаря подписанному соглашению в начале текущей недели были погашены все задолженностями перед игроками основной команды клуба. На настоящий момент у клуба нет долгов ни перед одним действующим или бывшим игроком основной команды», — говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

«Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ в среду одержал победу над «Трактором» со счетом 1:0. Команда из Братиславы занимает 11-е место в турнирной таблице дивизиона «Запад».

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