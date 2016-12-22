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22 декабря 2016, 0:07 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Медвешчак» победил магнитогорский «Металлург» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Загребский «Медвешчак» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Шайбы в составе победителей забросили Франсис Паре (5-я минута), Бобби Батлер (10), Александр Болдюк (24), Ти Джей Гальярди (42), Лукас Лессио (43) и Майк Глумац (60). Гости ответили точными бросками Дениса Платонова (26, 29) и Сергея Мозякина (55).

«Медвешчак» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко после 43 встреч. «Металлург» возглавляет таблицу Востока, имея в активе 87 очков после 41 матча.

В следующем матче «Металлург» 23 декабря проведет гостевую встречу против «Слована». Двумя днями ранее «Медвешчак» примет «Салават Юлаев».

21.12.2016 21:00 Зрители 3789 Регулярный чемпионат Dom Sportova
Медвешчак 6:3 Металлург Мг
(2:0, 1:2, 3:1)
Главные тренеры
Горди Дуайер Илья Воробьев
Вратари
Дрю Макинтайр Василий Кошечкин 23:10 (А. Загидулин 23:10-40:00, В. Кошечкин 40:00-42:51, А. Загидулин 42:51-58:21, А. Загидулин 59:04)
1-й период
04:41 Франсис Паре (С. Махбод)
Дмитрий Казионов 07:11
09:04 Бобби Батлер (Ф. Паре)
Владислав Калетник 10:56
Владислав Калетник 15:32
2-й период
23:10 Александр Болдюк (М. Глумак)
Денис Платонов (Дм. Казионов) 25:11
Денис Платонов (Дм. Казионов, Е. Бирюков) 28:23
32:13 Томаш Мертль
3-й период
41:26 Ти. Джей. Галиарди (М. Катич, Б. Батлер)
Ярослав Хабаров 41:55
42:51 Лукас Лессио (А. Жиру)
Евгений Тимкин 48:02
53:20 Томас Ларкин
53:39 Майк Глумак
Сергей Мозякин (А. Семин, Ян Коварж) 54:44
58:21 Лукас Лессио
59:04 п.в. Майк Глумак (Ф. Паре)
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Медвешчак
Новости Матчи Состав Статистика
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