«Медвешчак» победил магнитогорский «Металлург» в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Загребский «Медвешчак» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы в составе победителей забросили Франсис Паре (5-я минута), Бобби Батлер (10), Александр Болдюк (24), Ти Джей Гальярди (42), Лукас Лессио (43) и Майк Глумац (60). Гости ответили точными бросками Дениса Платонова (26, 29) и Сергея Мозякина (55).
«Медвешчак» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко после 43 встреч. «Металлург» возглавляет таблицу Востока, имея в активе 87 очков после 41 матча.
В следующем матче «Металлург» 23 декабря проведет гостевую встречу против «Слована». Двумя днями ранее «Медвешчак» примет «Салават Юлаев».
|21.12.2016 21:00
|Зрители 3789
|Регулярный чемпионат
|Dom Sportova
|Медвешчак
|6:3
|Металлург Мг
|(2:0, 1:2, 3:1)
Главные тренеры
|Горди Дуайер
|Илья Воробьев
Вратари
|Дрю Макинтайр
|Василий Кошечкин 23:10 (А. Загидулин 23:10-40:00, В. Кошечкин 40:00-42:51, А. Загидулин 42:51-58:21, А. Загидулин 59:04)
|1-й период
|04:41
|Франсис Паре (С. Махбод)
|Дмитрий Казионов
|07:11
|09:04
|Бобби Батлер (Ф. Паре)
|Владислав Калетник
|10:56
|Владислав Калетник
|15:32
|2-й период
|23:10
|Александр Болдюк (М. Глумак)
|Денис Платонов (Дм. Казионов)
|25:11
|Денис Платонов (Дм. Казионов, Е. Бирюков)
|28:23
|32:13
|Томаш Мертль
|3-й период
|41:26
|Ти. Джей. Галиарди (М. Катич, Б. Батлер)
|Ярослав Хабаров
|41:55
|42:51
|Лукас Лессио (А. Жиру)
|Евгений Тимкин
|48:02
|53:20
|Томас Ларкин
|53:39
|Майк Глумак
|Сергей Мозякин (А. Семин, Ян Коварж)
|54:44
|58:21
|Лукас Лессио
|59:04
|п.в.
|Майк Глумак (Ф. Паре)
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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