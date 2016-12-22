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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28215076/
22 декабря 2016, 0:08 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Трактор» прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ, проиграв «Словану»

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт. Хоккеисты челябинского «Трактора» прервали свою четырехматчевую победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, проиграв братиславскому «Словану».

Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу «Слована», которому победу принес гол Михала Глинки (24-я минута).

Вратарь «Слована» Барри Браст, который провел первый «сухой» матч в сезоне, отразил 29 бросков по своим воротам.

«Трактор» 23 декабря на выезде сыграет с астанинским «Барысом», а «Слован» в тот же день примет магнитогорский «Металлург».

21.12.2016 21:00 Зрители 6844 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Слован 1:0 Трактор
(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Милош Ржига Анвар Гатиятулин
Вратари
Барри Браст Павел Францоуз 58:34
1-й период
Владимир Денисов 04:22
09:42 Томаш Староста
19:26 Иван Шварни
2-й период
23:33 Михал I Глинка (Л. Вопелька)
3-й период
43:46 Томаш Кундратек
Овертайм
60:00 Барри Браст
Статистика
16 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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Автогол
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