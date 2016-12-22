ХК «Трактор» прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ, проиграв «Словану»

Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу «Слована», которому победу принес гол Михала Глинки (24-я минута).

Вратарь «Слована» Барри Браст, который провел первый «сухой» матч в сезоне, отразил 29 бросков по своим воротам.

«Трактор» 23 декабря на выезде сыграет с астанинским «Барысом», а «Слован» в тот же день примет магнитогорский «Металлург».