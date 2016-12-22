ХК «Трактор» прервал четырехматчевую победную серию в КХЛ, проиграв «Словану»
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт. Хоккеисты челябинского «Трактора» прервали свою четырехматчевую победную серию в регулярном чемпионате КХЛ, проиграв братиславскому «Словану».
Встреча, прошедшая в среду в Братиславе, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу «Слована», которому победу принес гол Михала Глинки (24-я минута).
Вратарь «Слована» Барри Браст, который провел первый «сухой» матч в сезоне, отразил 29 бросков по своим воротам.
«Трактор» 23 декабря на выезде сыграет с астанинским «Барысом», а «Слован» в тот же день примет магнитогорский «Металлург».
|21.12.2016 21:00
|Зрители 6844
|Регулярный чемпионат
|Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
|Милош Ржига
|Анвар Гатиятулин
Вратари
|Барри Браст
|Павел Францоуз 58:34
|1-й период
|Владимир Денисов
|04:22
|09:42
|Томаш Староста
|19:26
|Иван Шварни
|2-й период
|23:33
|Михал I Глинка (Л. Вопелька)
|3-й период
|43:46
|Томаш Кундратек
|Овертайм
|60:00
|Барри Браст
Статистика
|16
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Петер Гебеи (Венгрия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter