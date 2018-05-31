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21:15 (мск), источник: БЕЛТА

Действующему чемпиону Беларуси по хоккею на траве засчитано техпоражение в полуфинале плей-офф

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смолевичской «Виктории» засчитано техническое поражение в полуфинале плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение принято спортивно-дисциплинарным комитетом федерации (БФХТ) по итогам второго полуфинального матча барановичского «Текстильщика» и «Виктории». Встреча завершилась победой действующих чемпионок страны из Минской области со счетом 4:3 в серии буллитов. Однако участие в послематчевых бросках принял игрок «Виктории», удаленный на исходе основного времени игры и не имевший права выходить на поле. Федерацией принято решение засчитать «Виктории» поражение 0:5. Счет в серии до двух побед стал 1:1. Третий решающий матч состоится 1 июня в Смолевичах.

В другом полуфинале гродненский «Ритм» дважды был сильнее ХК «Минск» (2:0 и 3:2 в серии буллитов) и ожидает соперника по решающей стадии турнира.

В мужском чемпионате страны по хоккею на траве за золотые медали поспорят брестский «Строитель» и «Минск». ХК «Гомель» и СДЮШОР ХК «Минск» в финальной серии определят бронзового призера.

Чемпионы и призеры первенства страны получат право сыграть в еврокубках. Как отметили в БФХТ, благодаря высокому рейтингу в Европейской федерации хоккея на траве чемпионы страны сезона 2017−2018 сыграют в главных клубных турнирах Европы: мужчины — в Лиге чемпионов, женщины — в Кубке чемпионов.

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