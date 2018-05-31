Действующему чемпиону Беларуси по хоккею на траве засчитано техпоражение в полуфинале плей-офф

Такое решение принято спортивно-дисциплинарным комитетом федерации (БФХТ) по итогам второго полуфинального матча барановичского «Текстильщика» и «Виктории». Встреча завершилась победой действующих чемпионок страны из Минской области со счетом 4:3 в серии буллитов. Однако участие в послематчевых бросках принял игрок «Виктории», удаленный на исходе основного времени игры и не имевший права выходить на поле. Федерацией принято решение засчитать «Виктории» поражение 0:5. Счет в серии до двух побед стал 1:1. Третий решающий матч состоится 1 июня в Смолевичах.

В другом полуфинале гродненский «Ритм» дважды был сильнее ХК «Минск» (2:0 и 3:2 в серии буллитов) и ожидает соперника по решающей стадии турнира.

В мужском чемпионате страны по хоккею на траве за золотые медали поспорят брестский «Строитель» и «Минск». ХК «Гомель» и СДЮШОР ХК «Минск» в финальной серии определят бронзового призера.