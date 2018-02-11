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13:53 (мск), источник: БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по индор-хоккею стала бронзовым призером Кубка мира

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по индор-хоккею стала бронзовым призером Кубка мира в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за третье место белоруски встретились с соперницами из Украины и добились победы со счетом 2:1. Команда под руководством Хермана Круиса осторожно начала встречу за бронзовые награды. Уже на 15-й минуте украинкам удался розыгрыш стандартного положения, в результате которого отличилась Оксана Пархоменко. Белоруски до перерыва сравняли счет. Точным броском отметилась опытная Юлия Курганская (18 минута). Решающий гол белорусская сборная провела на 33-й минуте усилиями Марины Никитиной.

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Женская сборная Беларуси по индор-хоккею впервые стала бронзовым призером Кубка мира. До этого турнира лучшим результатом команды было четвертое место на КМ 2011 года в Познани. В мировом рейтинге женская сборная Беларуси занимает пятое место.

В финале Кубка мира 2018 года в Берлине встретятся сегодня хоккеистки Нидерландов и Германии.

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