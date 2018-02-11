Женская сборная Беларуси по индор-хоккею стала бронзовым призером Кубка мира

В матче за третье место белоруски встретились с соперницами из Украины и добились победы со счетом 2:1. Команда под руководством Хермана Круиса осторожно начала встречу за бронзовые награды. Уже на 15-й минуте украинкам удался розыгрыш стандартного положения, в результате которого отличилась Оксана Пархоменко. Белоруски до перерыва сравняли счет. Точным броском отметилась опытная Юлия Курганская (18 минута). Решающий гол белорусская сборная провела на 33-й минуте усилиями Марины Никитиной.