Сборная Беларуси по индор-хоккею сыграет за бронзовые награды Кубка мира

В прошедшем матче за выход в финал подопечные Хермана Круиса пропустили первыми после розыгрыша немками штрафного углового, но на 17-й минуте Светлана Богушевич счет сравняла — 1:1. После перерыва сборная Германии усилила натиск на ворота белорусок и забила еще дважды. Анастасия Сыроежко сократила отставание, но за четыре оставшиеся минуты белоруски не сумели сравнять счет.

В матче за бронзовые награды Беларусь сыграет с Украиной. Эти команды уже встречались на Кубке мира в 2011 году в Познани, тогда сильнее (4:2) были украинские хоккеистки. Белоруски заняли 7 лет назад в Польше четвертое место — наиболее высокое за время выступления на Кубках мира.