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13:56 (мск), источник: Прессбол

Индорхоккей. Женская сборная Беларуси вышла в полуфинал Кубка мира

Женская сборная Беларуси вышла в полуфинал Кубка мира по индорхоккею.

В матче ¼ финала наша команда выиграла у австралийской дружины — 5:2. В полуфинале белоруски сыграют вечером 10 февраля с победителем пары Германия — Польша.

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