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Индорхоккей. Женская сборная Беларуси вышла в полуфинал Кубка мира
Женская сборная Беларуси вышла в полуфинал Кубка мира по индорхоккею.
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Женская сборная Беларуси вышла в полуфинал Кубка мира по индорхоккею.
В матче ¼ финала наша команда выиграла у австралийской дружины — 5:2. В полуфинале белоруски сыграют вечером 10 февраля с победителем пары Германия — Польша.