Лишь один клуб РФ поддержал идею совместного с Белоруссией чемпионата по хоккею на траве

«Мы давно уже играем в Кубке Содружества, где выступают команды из нескольких стран из бывшего СССР, но сейчас очень хотели бы перейти в новый формат на высоком государственном уровне, — заметил Шишков. — Инициатива о проведении совместного чемпионата исходила от Белоруссии и была поддержана одним из секретарей Союзного государства России и Белоруссии».

Читайте также Минниханов подарил казанской команде по хоккею на траве 5 млн за победу в чемпионате

«Письмо с предложением о проведении совместного чемпионата было отправлено в Федерацию хоккея на траве России, а та, в свою очередь, переправила его в клубы, — продолжил собеседник агентства. — Но, как мне известно, поддержал это предложение только наш клуб. Мне непонятно наше одиночество, потому что екатеринбуржцы изначально тоже хотели участвовать в таком турнире. Непонятна также позиция Казани».

Шишков считает, что от идеи проведения совместного чемпионата отказываться нельзя. «Я думаю, что мы этот проект обязательно реализуем в 2019 году, — сказал тренер. — Сейчас команды не готовы к этому, так как все бюджеты на 2018 году уже сверстаны. Но нам очень важно увеличить соревновательную практику, поэтому через год мы к этой идее обязательно вернемся».