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13:28 (мск), источник: ТАСС

Лишь один клуб РФ поддержал идею совместного с Белоруссией чемпионата по хоккею на траве

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Подмосковное «Динамо-Электросталь» стало единственным российским клубом, поддержавшим предложение Белоруссии о проведении в 2018 году совместного чемпионата по хоккею на траве. Об этом сообщил ТАСС главный тренер команды Игорь Шишков, выразивший надежду, что в 2019 году этот проект будет все-таки реализован.

«Мы давно уже играем в Кубке Содружества, где выступают команды из нескольких стран из бывшего СССР, но сейчас очень хотели бы перейти в новый формат на высоком государственном уровне, — заметил Шишков. — Инициатива о проведении совместного чемпионата исходила от Белоруссии и была поддержана одним из секретарей Союзного государства России и Белоруссии».

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«Письмо с предложением о проведении совместного чемпионата было отправлено в Федерацию хоккея на траве России, а та, в свою очередь, переправила его в клубы, — продолжил собеседник агентства. — Но, как мне известно, поддержал это предложение только наш клуб. Мне непонятно наше одиночество, потому что екатеринбуржцы изначально тоже хотели участвовать в таком турнире. Непонятна также позиция Казани».

Шишков считает, что от идеи проведения совместного чемпионата отказываться нельзя. «Я думаю, что мы этот проект обязательно реализуем в 2019 году, — сказал тренер. — Сейчас команды не готовы к этому, так как все бюджеты на 2018 году уже сверстаны. Но нам очень важно увеличить соревновательную практику, поэтому через год мы к этой идее обязательно вернемся».

Согласно регламенту, участники совместного чемпионата должны были нести только транспортные расходы, а оплата проживания, питания, аренды и т. д. будут осуществляться за счет бюджета Союзного государства.

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