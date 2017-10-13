Беларусь предлагает России провести совместный чемпионат по хоккею на траве

По словам Александра Екименко, Белорусская федерация хоккея на траве ранее уже обращалась с инициативой провести турнир между ведущими командами России и Беларуси. Однако этот проект не поддержали со стороны Минспорта России. «Особых затрат российская сторона не понесет. Средства планируется выделить из бюджета Союзного государства. Три призера в мужском и женском чемпионатах Беларуси и России — это крепкие европейские команды, и проведение совместного чемпионата только повысит уровень клубов и национальных сборных. К примеру, на прошедшей Олимпиаде в Рио Россия в игровых видах не была представлена лишь в хоккее на траве. Значит, игрокам нужны сильные соперники, чтобы повышать мастерство. В Беларуси высокого уровня женские клубы, которые на виду и на слуху в Европе. Совместный чемпионат с россиянами, в котором примут участие по шесть мужских и шесть женских команд, на мой взгляд, — самый оптимальный вариант», — рассказал Александр Екименко.