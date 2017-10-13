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21:32 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь предлагает России провести совместный чемпионат по хоккею на траве

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация хоккея на траве предлагает коллегам из России провести совместный чемпионат, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель БФХТ Александр Екименко.

В этом виде спорта с успехом несколько лет подряд проводится Кубок СНГ, в котором принимают участие российские, белорусские и украинские клубы. Сейчас предлагается создать новый турнир.

По словам Александра Екименко, Белорусская федерация хоккея на траве ранее уже обращалась с инициативой провести турнир между ведущими командами России и Беларуси. Однако этот проект не поддержали со стороны Минспорта России. «Особых затрат российская сторона не понесет. Средства планируется выделить из бюджета Союзного государства. Три призера в мужском и женском чемпионатах Беларуси и России — это крепкие европейские команды, и проведение совместного чемпионата только повысит уровень клубов и национальных сборных. К примеру, на прошедшей Олимпиаде в Рио Россия в игровых видах не была представлена лишь в хоккее на траве. Значит, игрокам нужны сильные соперники, чтобы повышать мастерство. В Беларуси высокого уровня женские клубы, которые на виду и на слуху в Европе. Совместный чемпионат с россиянами, в котором примут участие по шесть мужских и шесть женских команд, на мой взгляд, — самый оптимальный вариант», — рассказал Александр Екименко.

В случае, если инициатива БФХТ будет одобрена, соревнования планируется проводить в Минске и Санкт-Петербурге, где построен один из самых современных стадионов по этому виду спорта.

Тем временем женская сборная Беларуси по индорхоккею (зимний вариант хоккея на траве), занимающая пятое место в мировом рейтинге, проводит первый сбор по общефизической подготовке к чемпионатам мира и Европы 2018 года в сильнейшем дивизионе. Континентальный форум пройдет 19—21 января в Праге (Чехия). Наши девушки сыграют в одной группе с Нидерландами, Швейцарией и Польшей. Мировое первенство будет сыграно 7—11 февраля в Берлине.

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