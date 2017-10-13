Федерация хоккея на траве Белоруссии предлагает России проводить совместный чемпионат

«Это наша вторая попытка реализовать идею о проведении совместного чемпионата, — заметил Екименко. — В прошлом году не получилось».

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По словам Екименко, хоккей на траве как в России, так и в Белоруссии, сейчас переживает непростые времена, но продолжает развиваться. «Количество занимающихся этим видом спорта растет, появляются новые поля, — заметил собеседник ТАСС. — Но наши соперники из стран Европы ушли серьезно вперед. Проведение совместного чемпионата позволит набраться опыта и сократить это отставание. Мужские клубы России сильнее белорусских, а у женщин — наоборот».

Согласно регламенту, участники совместного чемпионата будут нести только транспортные расходы, а оплата проживания, питания, аренды и т. д. будут осуществляться за счет бюджета Союзного государства. Один турнир планируется провести в Санкт-Петербурге, другой — в Минске.

«Мы сегодня еще раз обращались к российским коллегам, чтобы те ускорили рассмотрение вопроса в Министерстве спорта России об участии в таком чемпионате, — рассказал Екименко. — Нужно быстрее решить этот вопрос, так как совсем скоро у Союзного государства будет сверстан бюджет на следующий год. Если все затянется, то ничего из нашего предложения опять не получится».