Хоккей на траве. «Минск» стал обладателем Суперкубка Беларуси среди женских команд

Счет открыли минчанки: на 8-й минуте Евгения Филиппович смогла реализовать штрафной угловой.

Через 4 минуты закрепила успех Юлия Юбко. В третьем периоде в ворота «Минска» забила Юлия Курганская. Но уже в начале последней пятнадцатиминутки Вероника Врублевская отправила третий мяч. Точку в матче поставила игрок «Ритма» Анна Удовенко. 7—8 сентября стартует чемпионат страны среди женских команд сезона 2017−2018, где команды сыграют по 2 игры дома и 2 на выезде. «Минск» примет барановичский «Текстильщик-БарГУ», смолевичская «Виктория» сыграет против СДЮШОР ХК «Минск», а «Ритм» встретиться с «Гроднооблспорт», передает bfh.by.