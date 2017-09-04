Хоккей на траве. «Минск» стал обладателем Суперкубка Беларуси среди женских команд
«Минск» стал обладателем Суперкубка по хоккею на траве среди женских команд. В игре встретились гродненский «Ритм» и «Минск». Матч завершился со счетом 2:3.
Счет открыли минчанки: на 8-й минуте Евгения Филиппович смогла реализовать штрафной угловой.
Через 4 минуты закрепила успех Юлия Юбко. В третьем периоде в ворота «Минска» забила Юлия Курганская. Но уже в начале последней пятнадцатиминутки Вероника Врублевская отправила третий мяч. Точку в матче поставила игрок «Ритма» Анна Удовенко.
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