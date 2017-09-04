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4 сентября 2017, 10:25 | Хоккей: Хоккей на траве | Прессбол

Хоккей на траве. «Минск» стал обладателем Суперкубка Беларуси среди женских команд

«Минск» стал обладателем Суперкубка по хоккею на траве среди женских команд. В игре встретились гродненский «Ритм» и «Минск». Матч завершился со счетом 2:3.

Счет открыли минчанки: на 8-й минуте Евгения Филиппович смогла реализовать штрафной угловой.

Через 4 минуты закрепила успех Юлия Юбко. В третьем периоде в ворота «Минска» забила Юлия Курганская. Но уже в начале последней пятнадцатиминутки Вероника Врублевская отправила третий мяч. Точку в матче поставила игрок «Ритма» Анна Удовенко. 7—8 сентября стартует чемпионат страны среди женских команд сезона 2017−2018, где команды сыграют по 2 игры дома и 2 на выезде. «Минск» примет барановичский «Текстильщик-БарГУ», смолевичская «Виктория» сыграет против СДЮШОР ХК «Минск», а «Ритм» встретиться с «Гроднооблспорт», передает bfh.by.

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«Минск» защитил титул обладателя Суперкубка Беларуси по хоккею на траве

«Минск» защитил титул обладателя Суперкубка Беларуси по хоккею на траве

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда «Минск» защитила титул обладателя Суперкубка Беларуси по хоккею на траве, обыграв в решающем матче брестский «Строитель» со счетом 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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