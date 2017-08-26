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26 августа 2017, 11:56 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

«Минск» защитил титул обладателя Суперкубка Беларуси по хоккею на траве

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская команда «Минск» защитила титул обладателя Суперкубка Беларуси по хоккею на траве, обыграв в решающем матче брестский «Строитель» со счетом 3:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра состоялась на искусственном поле в столичном парке им. Горького. Уже на первой минуте встречи минчане вышли вперед в противостоянии с принципиальным соперником. Автором гола стал Александр Гончаров. Точные броски также на счету игроков ХК «Минск» Ивана Ляха и Богдана Коваленко.

Столичный клуб становился обладателем почетного трофея в 2016-м, годом ранее победил «Строитель».

Розыгрыш Суперкубка среди женских команд состоится 3 сентября в Гродно, где на хоккейном поле ЦСК «Неман» встретятся «Ритм» и ХК «Минск».

Чемпионат Беларуси, который проводится по системе осень-весна, стартует 8 сентября.

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