«Минск» защитил титул обладателя Суперкубка Беларуси по хоккею на траве

Игра состоялась на искусственном поле в столичном парке им. Горького. Уже на первой минуте встречи минчане вышли вперед в противостоянии с принципиальным соперником. Автором гола стал Александр Гончаров. Точные броски также на счету игроков ХК «Минск» Ивана Ляха и Богдана Коваленко.

Столичный клуб становился обладателем почетного трофея в 2016-м, годом ранее победил «Строитель».

Розыгрыш Суперкубка среди женских команд состоится 3 сентября в Гродно, где на хоккейном поле ЦСК «Неман» встретятся «Ритм» и ХК «Минск».