Команды «Минск» и «Метрострой» лидируют на международном турнире по хоккею на траве
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды ХК «Минск» и «Метрострой» (Санкт-Петербург) лидируют на международном турнире по хоккею на траве «Прометей», который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Действующий чемпион Беларуси — хоккейный клуб «Минск» — был сильнее соперников из брестского «Строителя» (4:1) и подмосковного «Динамо-Электростали» (4:3). Питерский «Метрострой» также одержал две победы: над динамовцами (5:3) и над хозяевами турнира из города над Бугом (6:4).
Победитель соревнований определится 15 августа в матче «Метрострой» и ХК «Минск».
Для белорусских клубов турнир является серьезным этапом подготовки к новому сезону. С 24 по 26 августа в Минске разыграют Кубок Беларуси, а в сентябре стартует национальный чемпионат сезона-2017/2018 годов.
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