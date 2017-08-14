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14 августа 2017, 21:46 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

Команды «Минск» и «Метрострой» лидируют на международном турнире по хоккею на траве

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды ХК «Минск» и «Метрострой» (Санкт-Петербург) лидируют на международном турнире по хоккею на траве «Прометей», который проходит в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион <span class=error>Беларуси</span> — хоккейный клуб Минск — был сильнее соперников из брестского Строителя (4:1) и подмосковного Динамо-Электростали (4:3). Питерский <span class=error>Метрострой</span> также одержал две победы: над <span class=error>динамовцами</span> (5:3) и над хозяевами турнира из города над Бугом (6:4). Увеличить
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Действующий чемпион Беларуси — хоккейный клуб «Минск» — был сильнее соперников из брестского «Строителя» (4:1) и подмосковного «Динамо-Электростали» (4:3). Питерский «Метрострой» также одержал две победы: над динамовцами (5:3) и над хозяевами турнира из города над Бугом (6:4).

Победитель соревнований определится 15 августа в матче «Метрострой» и ХК «Минск».

Для белорусских клубов турнир является серьезным этапом подготовки к новому сезону. С 24 по 26 августа в Минске разыграют Кубок Беларуси, а в сентябре стартует национальный чемпионат сезона-2017/2018 годов.

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