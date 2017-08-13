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13 августа 2017, 13:33 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве завоевала золотые награды ЧЕ в дивизионе II

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве завоевала золотые награды чемпионата Европы в дивизионе II, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финале турнира который проходил в Кардиффе (Уэльс) белорусская команда была сильнее соперниц из России победив со счетом 2:1. Увеличить
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В финале турнира, который проходил в Кардиффе (Уэльс), белорусская команда была сильнее соперниц из России, победив со счетом 2:1.

В ходе матча подопечным голландского специалиста Хермана Круиса приходилось отыгрываться. После гола россиянки Богданы Садовой на 49-й минуте, в четвертом периоде точным броском в ходе розыгрыша штрафного углового отличилась Елена Сажина.

Вскоре Рита Батура вывела белорусок вперед, также отличившись после розыгрыша стандартного положения — 2:1.

Бронзовым призером чемпионата Европы стала сборная Италии, которая обыграла Уэльс со счетом 3:0.

Лучшим игроком турнира в Кардиффе признана Рита Батура, лучшим голкипером — еще одна белоруска Марина Навицкая.

Благодаря выходу в финал континентального форума в дивизионе II в 2019 году женская национальная команда Беларуси по хоккею на траве сыграет в высшем дивизионе, где будет разыграна путевка на Олимпийские игры-2020 в Токио. Следующий чемпионат Европы пройдет в Бельгии.

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