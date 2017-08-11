Женская сборная Беларуси по хоккею на траве победила Италию и вышла в элитный дивизион ЧЕ

Белоруски уже на старте важного матча, состоявшегося в столице Уэльса Кардиффе, отличились после розыгрыша штрафного углового. Автором гола на 2-й минуте стала Рита Батура. В конце второго периода Крестина Попкова (30-я минута) забросила второй мяч белорусок в ворота итальянок. Под занавес встречи Юлия Михейчик (47) удачно реализовала пенальти, а окончательный счет установила нападающая гродненского «Ритма» Светлана Богушевич (51).

Соперник белорусок по финалу в дивизионе II чемпионата Европы определится в противостоянии России и Уэльса. Решающая игра за золотые награды состоится 12 августа в Кардиффе. Сборная Беларуси по хоккею на траве получила также право сыграть в элитном дивизионе чемпионата Европы, который в следующем году пройдет в Бельгии. Победитель континентального форума в 2018 году получит право сыграть на Олимпийских играх в Токио.