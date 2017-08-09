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9 августа 2017, 22:14 | Хоккей: Хоккей на траве | БЕЛТА

Женская сборная Беларуси по хоккею на траве одержала третью победу на ЧЕ в дивизионе II и вышла в полуфинал

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве одержала третью победу на чемпионате Европы в дивизионе II, обыграв Уэльс со счетом 4:2, и вышла в полуфинал турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительной игре предварительного этапа в группе В против сборной Уэльса белоруски уверенно контролировали ход встречи. Увеличить
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В заключительной игре предварительного этапа в группе В белоруски уверенно контролировали ход встречи. Голами отличились Рита Батура (19-я минута), Светлана Богушевич (30), Юлия Михейчик (37) и Наталья Штин (60). Дважды белоруски отличились после розыгрыша стандартных положений — штрафной угловой. Ранее наша команда была сильнее Польши (2:0) и Австрии (5:0).

В полуфинале чемпионата Европы 11 августа сборная Беларуси сыграет со второй командой группы А Италией. В другом полуфинале встретятся хоккеистки России и Уэльса.

Финал состоится 12 августа. Две команды, которые выйдут в финал чемпионата Европы в дивизионе II, войдут в элитный дивизион континентального первенства.

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Беларусь обыграла Италию в серии буллитов и выиграла ЧЕ в дивизионе III по хоккею на траве

Беларусь обыграла Италию в серии буллитов и выиграла ЧЕ в дивизионе III по хоккею на траве

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужская сборная Беларуси обыграла в решающем матче Италию — 2:1 в серии буллитов (3:2) и выиграла чемпионат Европы в дивизионе III по хоккею на траве, который прошел в Хорватии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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