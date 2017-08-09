Женская сборная Беларуси по хоккею на траве одержала третью победу на ЧЕ в дивизионе II и вышла в полуфинал
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве одержала третью победу на чемпионате Европы в дивизионе II, обыграв Уэльс со счетом 4:2, и вышла в полуфинал турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В заключительной игре предварительного этапа в группе В белоруски уверенно контролировали ход встречи. Голами отличились Рита Батура (19-я минута), Светлана Богушевич (30), Юлия Михейчик (37) и Наталья Штин (60). Дважды белоруски отличились после розыгрыша стандартных положений — штрафной угловой. Ранее наша команда была сильнее Польши (2:0) и Австрии (5:0).
В полуфинале чемпионата Европы 11 августа сборная Беларуси сыграет со второй командой группы А Италией. В другом полуфинале встретятся хоккеистки России и Уэльса.
Финал состоится 12 августа. Две команды, которые выйдут в финал чемпионата Европы в дивизионе II, войдут в элитный дивизион континентального первенства.
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