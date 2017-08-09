Команды из Беларуси и России сразятся в Бресте за победу в турнире по хоккею на траве

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Соревнования традиционно включены в спортивный календарь областного центра. В нынешнем году компанию сильнейшим белорусским клубам — брестскому «Строителю» и «Минску» — составят российские команды «Динамо-Электросталь» и питерский «Метрострой». Соревновательную программу откроет матч между российскими дружинами. В следующем поединке сильнейшего определят непримиримые соперники по чемпионату Беларуси.

Все матчи пройдут на стадионе «Строитель». Участники сыграют по круговой системе каждый с каждым. Обладателем трофея станет команда, которая наберет наибольшее количество очков.

«Для “Строителя” турнир станет одной из возможностей проверить молодое пополнение, которое прибыло из СДЮШОР Бреста. Также это будет отличный этап подготовки к предстоящему сезону. Соперники у нас высокого уровня: чемпион Беларуси и представители Суперлиги», — отметил Виктор Стасюк.

Белорусские клубы по хоккею на траве заканчивают предсезонную подготовку. Уже в конце августа в Минске они разыграют Кубок страны, а в начале сентября стартует сезон 2017−2018. Действующим чемпионом Беларуси является ХК «Минск», хоккеисты брестского «Строителя» завоевали серебряные награды.